إقتصاد

الاقتصاد الياباني يتعافى.. ماذا عن قطاع السيارات؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 08:12
قالت الحكومة اليابانية إن الاقتصاد الياباني يتعافى على نحو معتدل لكن السياسات التجارية الأميركية أثرت بشكل خاص على صناعة السيارات.
وحسنت طوكيو من توقعاتها للإنفاق الخاص والإنفاق الرأسمالي، إلا أنها حذرت من المخاطر السلبية المحتملة على الآفاق الاقتصادية من سياسات واشنطن التجارية.

ونما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو الربع الخامس على التوالي من النمو.

لكن الرسوم الجمركية الأميركية والضبابية السياسية في الداخل ربما يعقدان عملية صنع السياسات قبل انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الحر في أوائل أكتوبر لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيغيرو إيشيبا.

وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني في تقريره الشهري الصادر اليوم "يتعافى الاقتصاد الياباني بشكل معتدل لكن تأثير السياسات التجارية الأميركية يظهر بشكل رئيسي في صناعة السيارات".
الحكومة اليابانية

الحزب الديمقراطي

مجلس الوزراء

الديمقراطي

اليابانية

ديمقراطي

اليابان

واشنطن

13:55 | 2025-09-29
12:45 | 2025-09-29
11:22 | 2025-09-29
10:25 | 2025-09-29
08:27 | 2025-09-29
06:10 | 2025-09-29
