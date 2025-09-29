الاقتصاد الياباني يتعافى.. ماذا عن قطاع السيارات؟

Advertisement

قالت إن الاقتصاد الياباني يتعافى على نحو معتدل لكن السياسات التجارية الأميركية أثرت بشكل خاص على صناعة السيارات.وحسنت من توقعاتها للإنفاق الخاص والإنفاق الرأسمالي، إلا أنها حذرت من المخاطر السلبية المحتملة على الآفاق الاقتصادية من سياسات التجارية.ونما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو الربع الخامس على التوالي من النمو.لكن الرسوم الجمركية الأميركية والضبابية السياسية في الداخل ربما يعقدان عملية صنع السياسات قبل انتخابات قيادة الحر في أوائل أكتوبر لاختيار لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيغيرو إيشيبا.وقال مكتب الياباني في تقريره الشهري الصادر اليوم "يتعافى الاقتصاد الياباني بشكل معتدل لكن تأثير السياسات التجارية الأميركية يظهر بشكل رئيسي في صناعة السيارات".