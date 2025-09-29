26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الاقتصاد الياباني يتعافى.. ماذا عن قطاع السيارات؟
Lebanon 24
29-09-2025
|
08:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
الحكومة اليابانية
إن الاقتصاد الياباني يتعافى على نحو معتدل لكن السياسات التجارية الأميركية أثرت بشكل خاص على صناعة السيارات.
Advertisement
وحسنت
طوكيو
من توقعاتها للإنفاق الخاص والإنفاق الرأسمالي، إلا أنها حذرت من المخاطر السلبية المحتملة على الآفاق الاقتصادية من سياسات
واشنطن
التجارية.
ونما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو الربع الخامس على التوالي من النمو.
لكن الرسوم الجمركية الأميركية والضبابية السياسية في الداخل ربما يعقدان عملية صنع السياسات قبل انتخابات قيادة
الحزب الديمقراطي
الحر في أوائل أكتوبر لاختيار
خليفة
لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شيغيرو إيشيبا.
وقال مكتب
مجلس الوزراء
الياباني في تقريره الشهري الصادر اليوم "يتعافى الاقتصاد الياباني بشكل معتدل لكن تأثير السياسات التجارية الأميركية يظهر بشكل رئيسي في صناعة السيارات".
مواضيع ذات صلة
تراجع الادخار مؤشر جديد على تعثر تعافي الاقتصاد البريطاني
Lebanon 24
تراجع الادخار مؤشر جديد على تعثر تعافي الاقتصاد البريطاني
29/09/2025 21:17:04
29/09/2025 21:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
من خردة السيارات إلى غرف المعيشة: صناعة أثاث مبتكرة تدعم الاقتصاد التركي
Lebanon 24
من خردة السيارات إلى غرف المعيشة: صناعة أثاث مبتكرة تدعم الاقتصاد التركي
29/09/2025 21:17:04
29/09/2025 21:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: القطاع الخاص هو الذي سيقود مرحلة النهوضِ المقبلة
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: القطاع الخاص هو الذي سيقود مرحلة النهوضِ المقبلة
29/09/2025 21:17:04
29/09/2025 21:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة مستوردي السيارات: تأخير المعاملات في مرفأ بيروت يهدد القطاع
Lebanon 24
نقابة مستوردي السيارات: تأخير المعاملات في مرفأ بيروت يهدد القطاع
29/09/2025 21:17:04
29/09/2025 21:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة اليابانية
الحزب الديمقراطي
مجلس الوزراء
الديمقراطي
اليابانية
ديمقراطي
اليابان
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
"القهوة" في أميركا "تعاني".. أسعارها ترتفع وهكذا أصبحت
Lebanon 24
"القهوة" في أميركا "تعاني".. أسعارها ترتفع وهكذا أصبحت
13:55 | 2025-09-29
29/09/2025 01:55:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبا تعيد خلط الأوراق مع إيران.. تشدد بالعقوبات وحديث عن الحوار
Lebanon 24
أوروبا تعيد خلط الأوراق مع إيران.. تشدد بالعقوبات وحديث عن الحوار
12:45 | 2025-09-29
29/09/2025 12:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد من وزير المالية.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
قرار جديد من وزير المالية.. ماذا فيه؟
11:22 | 2025-09-29
29/09/2025 11:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدول العربية في صدارة الإنفاق العسكري عالميًا.. والسعودية تتصدر
Lebanon 24
الدول العربية في صدارة الإنفاق العسكري عالميًا.. والسعودية تتصدر
10:25 | 2025-09-29
29/09/2025 10:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرفأ بيروت يعزز معايير السلامة
Lebanon 24
مرفأ بيروت يعزز معايير السلامة
08:27 | 2025-09-29
29/09/2025 08:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
15:28 | 2025-09-28
28/09/2025 03:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
06:00 | 2025-09-29
29/09/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
02:27 | 2025-09-29
29/09/2025 02:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:55 | 2025-09-29
"القهوة" في أميركا "تعاني".. أسعارها ترتفع وهكذا أصبحت
12:45 | 2025-09-29
أوروبا تعيد خلط الأوراق مع إيران.. تشدد بالعقوبات وحديث عن الحوار
11:22 | 2025-09-29
قرار جديد من وزير المالية.. ماذا فيه؟
10:25 | 2025-09-29
الدول العربية في صدارة الإنفاق العسكري عالميًا.. والسعودية تتصدر
08:27 | 2025-09-29
مرفأ بيروت يعزز معايير السلامة
06:10 | 2025-09-29
إدارة "MIDEL" بحثت ووزير المال تعويضات نهاية الخدمة والتسويات المالية حتى 2021
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 21:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 21:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 21:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24