إقتصاد

شركات أميركية تخطط للاستثمار في قطاع النفط والغاز بالعراق

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:27
أعلن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي ورئيس اللجنة المشرفة على ملتقى العراق للاستثمار، علي رزوقي، عن توجه شركات أميركية للاستثمار في حقول نفطية وغازية بالعراق.
وقال رزوقي، إن "ملتقى العراق للاستثمار شهد استقطاب شركات عالمية كبرى في مجالات النفط والصناعة والزراعة وسائر القطاعات الاستثمارية".

وأضاف أن "الهيئة الوطنية للاستثمار أشارت في وقت سابق إلى نجاحها في جذب ما لا يقل عن 100 مليار دولار من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إلا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بشكل مطرد بعد الملتقى"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
