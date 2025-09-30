شركات أميركية تخطط للاستثمار في قطاع النفط والغاز بالعراق

Advertisement

أعلن نائب مدير ورئيس اللجنة المشرفة على ملتقى للاستثمار، علي رزوقي، عن توجه شركات أميركية للاستثمار في حقول نفطية وغازية بالعراق.وقال رزوقي، إن "ملتقى العراق للاستثمار شهد استقطاب شركات عالمية كبرى في مجالات والصناعة والزراعة وسائر القطاعات الاستثمارية".وأضاف أن " للاستثمار أشارت في وقت سابق إلى نجاحها في جذب ما لا يقل عن 100 مليار دولار من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إلا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بشكل مطرد بعد الملتقى"، وفقًا لوكالة الأنباء "واع".