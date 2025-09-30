Advertisement

إقتصاد

أوبك+ تدرس زيادة جديدة للإنتاج.. هل تهبط الأسعار إلى الخمسينيات؟

Lebanon 24
30-09-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1423496-638948350924612441.png
Doc-P-1423496-638948350924612441.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتوقع محللون أن تعلن أوبك+ عن زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال اجتماعها المقبل في تشرين الثاني، بعد أن قررت بالفعل رفع إنتاجها في تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، ضمن خطة لإلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا.
Advertisement

خلفية القرار

ثماني دول رئيسية من التحالف، بينها السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، أعلنت سابقًا أنها ستضيف الكمية نفسها في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، في خطوة تستهدف تعزيز الحصة السوقية والحفاظ على استقرار الإمدادات.

إجمالي التخفيضات التي أقرتها المجموعة في السنوات الأخيرة بلغ 5.85 مليون برميل يوميًا، منها 2.2 مليون برميل طوعية من ثماني دول، و1.65 مليون برميل من أعضاء آخرين، بالإضافة إلى مليوني برميل من كامل التحالف.

 مواقف الخبراء
جورج ليون (ريستاد إنيرجي): يتوقع أن تواصل أوبك+ زيادة إنتاجها حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن التأثير على الأسعار سيعتمد بالأساس على التطورات الجيوسياسية، لا سيما الحرب في أوكرانيا.
 
- أرن لوهمان راسموسن (Global Risk Management): يرى أن أسعار النفط قرب 70 دولارًا تجعل زيادة الإنتاج منطقية، لكن في حال انهيار الأسعار إلى ما دون 60 دولارًا، ستضطر أوبك+ إلى التوقف عن الزيادات.
 
- ديفيد جوربناز (ICIS): يحذر من أن فائض المعروض في الربع الأخير من 2025 قد يضغط على السوق، خصوصًا مع استمرار إنتاج غير الأعضاء بمستويات قياسية وتراجع موسمي في معدلات تشغيل المصافي.

وضع السوق الحالي
- تراجعت عقود برنت تسليم نوفمبر 47 سنتًا (-0.69%) لتسجل 67.50 دولارًا للبرميل.
- عقود ديسمبر الأكثر نشاطًا هبطت 43 سنتًا (-0.64%) إلى 66.66 دولارًا.
- خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسر 40 سنتًا (-0.63%) مسجلًا 63.05 دولارًا.

 السيناريوهات المقبلة

إذا واصل الاقتصاد العالمي الضعف أو دخل مرحلة ركود، قد تهبط الأسعار إلى 50 دولارًا، خاصة إذا توقفت الصين عن شراء النفط لتكوين احتياطياتها. بالمقابل، أي اضطراب جيوسياسي جديد قد يعكس الاتجاه ويرفع الأسعار مجددًا.
 
(CNN إقتصادية)
 
مواضيع ذات صلة
النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة إنتاج "أوبك+"
lebanon 24
30/09/2025 16:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ترقب زيادة إنتاج أوبك+.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
30/09/2025 16:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟
lebanon 24
30/09/2025 16:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
30/09/2025 16:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24

أوكرانيا

الإمارات

السعودية

العراق

السعود

الكويت

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:42 | 2025-09-30
07:54 | 2025-09-30
07:00 | 2025-09-30
05:55 | 2025-09-30
05:46 | 2025-09-30
04:57 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24