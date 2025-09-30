أوبك+ تدرس زيادة جديدة للإنتاج.. هل تهبط الأسعار إلى الخمسينيات؟



خلفية القرار



ثماني دول رئيسية من التحالف، بينها وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، أعلنت سابقًا أنها ستضيف الكمية نفسها في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، في خطوة تستهدف تعزيز الحصة السوقية والحفاظ على استقرار الإمدادات.



إجمالي التخفيضات التي أقرتها المجموعة في السنوات الأخيرة بلغ 5.85 مليون برميل يوميًا، منها 2.2 مليون برميل طوعية من ثماني دول، و1.65 مليون برميل من أعضاء آخرين، بالإضافة إلى مليوني برميل من كامل التحالف.



مواقف الخبراء

- أرن لوهمان راسموسن (Global Risk Management): يرى أن أسعار النفط قرب 70 دولارًا تجعل زيادة الإنتاج منطقية، لكن في حال انهيار الأسعار إلى ما دون 60 دولارًا، ستضطر أوبك+ إلى التوقف عن الزيادات.



- ديفيد جوربناز (ICIS): يحذر من أن فائض المعروض في الربع الأخير من 2025 قد يضغط على السوق، خصوصًا مع استمرار إنتاج غير الأعضاء بمستويات قياسية وتراجع موسمي في معدلات تشغيل المصافي.



وضع السوق الحالي

- تراجعت عقود برنت تسليم نوفمبر 47 سنتًا (-0.69%) لتسجل 67.50 دولارًا للبرميل.

- عقود ديسمبر الأكثر نشاطًا هبطت 43 سنتًا (-0.64%) إلى 66.66 دولارًا.

- خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسر 40 سنتًا (-0.63%) مسجلًا 63.05 دولارًا.



السيناريوهات المقبلة



إذا واصل الاقتصاد العالمي الضعف أو دخل مرحلة ركود، قد تهبط الأسعار إلى 50 دولارًا، خاصة إذا توقفت عن شراء النفط لتكوين احتياطياتها. بالمقابل، أي اضطراب جيوسياسي جديد قد يعكس الاتجاه ويرفع الأسعار مجددًا.

