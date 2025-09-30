Advertisement

إقتصاد

السعودية.. العجز المالي يتراجع

Lebanon 24
30-09-2025 | 15:26
A-
A+
Doc-P-1423707-638948680719866192.png
Doc-P-1423707-638948680719866192.png photos 0
تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن العجز المالي في السعودية سيبلغ نحو ربع تريليون ريال خلال 2025، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 120 مليار ريال في 2027، ثم يرتفع قليلًا إلى 125 مليار ريال في 2028.
وتعكس هذه الأرقام توجه الحكومة نحو احتواء العجز عند مستويات مستقرة مع الاستمرار في الإنفاق الاستثماري والمبادرات التنموية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو.

وبحسب بيان وزارة المالية، من المتوقع تسجيل عجز متواصل لأربع سنوات متتالية بين 2025 و2028، على أن يبلغ 165 مليار ريال في 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت عند 130 مليار ريال.

وزير المالية محمد الجدعان أكد في تصريحات سابقة أن التوسع في الإنفاق خيار مدروس، مشددًا على أن العائد على الاقتصاد يفوق كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز. (الشرق)
