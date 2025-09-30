السعودية.. العجز المالي يتراجع

Advertisement

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن العجز المالي في سيبلغ نحو ربع تريليون خلال 2025، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 120 مليار ريال في 2027، ثم يرتفع قليلًا إلى 125 مليار ريال في 2028.وتعكس هذه الأرقام توجه الحكومة نحو احتواء العجز عند مستويات مستقرة مع الاستمرار في الإنفاق الاستثماري والمبادرات التنموية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو.وبحسب بيان ، من المتوقع تسجيل عجز متواصل لأربع سنوات متتالية بين 2025 و2028، على أن يبلغ 165 مليار ريال في 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت عند 130 مليار ريال.أكد في تصريحات سابقة أن التوسع في الإنفاق خيار مدروس، مشددًا على أن العائد على الاقتصاد يفوق كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز. (الشرق)