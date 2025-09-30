26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
السعودية.. العجز المالي يتراجع
Lebanon 24
30-09-2025
|
15:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن العجز المالي في
السعودية
سيبلغ نحو ربع تريليون
ريال
خلال 2025، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 120 مليار ريال في 2027، ثم يرتفع قليلًا إلى 125 مليار ريال في 2028.
Advertisement
وتعكس هذه الأرقام توجه الحكومة نحو احتواء العجز عند مستويات مستقرة مع الاستمرار في الإنفاق الاستثماري والمبادرات التنموية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو.
وبحسب بيان
وزارة المالية
، من المتوقع تسجيل عجز متواصل لأربع سنوات متتالية بين 2025 و2028، على أن يبلغ 165 مليار ريال في 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت عند 130 مليار ريال.
وزير المالية
محمد الجدعان
أكد في تصريحات سابقة أن التوسع في الإنفاق خيار مدروس، مشددًا على أن العائد على الاقتصاد يفوق كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: العجز الدولي في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم يرتقي لمستوى التواطؤ
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: العجز الدولي في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم يرتقي لمستوى التواطؤ
01/10/2025 01:05:00
01/10/2025 01:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لمكتب رئيس وزراء الهند: مودي والرئيس الصيني يتفقان على خفض العجز التجاري
Lebanon 24
بيان لمكتب رئيس وزراء الهند: مودي والرئيس الصيني يتفقان على خفض العجز التجاري
01/10/2025 01:05:00
01/10/2025 01:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العجز التجاري الأميركي يتسع بنسبة 27.4% خلال النصف الأول من 2025
Lebanon 24
العجز التجاري الأميركي يتسع بنسبة 27.4% خلال النصف الأول من 2025
01/10/2025 01:05:00
01/10/2025 01:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في تركيا... العجز التجاري يرتفع رغم نمو الصادرات
Lebanon 24
في تركيا... العجز التجاري يرتفع رغم نمو الصادرات
01/10/2025 01:05:00
01/10/2025 01:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة المالية
محمد الجدعان
وزير المالية
السعودية
السعود
سعودي
سعود
ريال
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: إغلاق الحكومة "مرجح" وسط تعثر المفاوضات
Lebanon 24
ترامب: إغلاق الحكومة "مرجح" وسط تعثر المفاوضات
16:00 | 2025-09-30
30/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لشراء مساكن ثانية.. أثرياء الخليج يتجهون إلى هذا البلد العربي
Lebanon 24
لشراء مساكن ثانية.. أثرياء الخليج يتجهون إلى هذا البلد العربي
15:43 | 2025-09-30
30/09/2025 03:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يبتكر ديونًا جديدة عبر "ليثيوم أميركاز".. تجربة كبرى في سوق المعادن الحيوية
Lebanon 24
ترامب يبتكر ديونًا جديدة عبر "ليثيوم أميركاز".. تجربة كبرى في سوق المعادن الحيوية
15:31 | 2025-09-30
30/09/2025 03:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسهم إسرائيل إلى مستوى قياسي
Lebanon 24
ارتفاع أسهم إسرائيل إلى مستوى قياسي
14:51 | 2025-09-30
30/09/2025 02:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يصل إلى مستويات قياسية.. إليكم الاسعار الجديدة
Lebanon 24
الذهب يصل إلى مستويات قياسية.. إليكم الاسعار الجديدة
12:05 | 2025-09-30
30/09/2025 12:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2025-09-30
ترامب: إغلاق الحكومة "مرجح" وسط تعثر المفاوضات
15:43 | 2025-09-30
لشراء مساكن ثانية.. أثرياء الخليج يتجهون إلى هذا البلد العربي
15:31 | 2025-09-30
ترامب يبتكر ديونًا جديدة عبر "ليثيوم أميركاز".. تجربة كبرى في سوق المعادن الحيوية
14:51 | 2025-09-30
ارتفاع أسهم إسرائيل إلى مستوى قياسي
12:05 | 2025-09-30
الذهب يصل إلى مستويات قياسية.. إليكم الاسعار الجديدة
12:00 | 2025-09-30
بعد تعليق حسابه.. تسوية مالية تنهي نزاع ترامب مع يوتيوب
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 01:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 01:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 01:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24