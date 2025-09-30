أول مطار عربي يدار عن بعد.. إليكم التفاصيل

Advertisement

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود لتبني أحدث التقنيات في قطاع الطيران، وتعزيز مكانة العُلا كمركز لوجستي عالمي المملكة، ودعم نمو السياحة فيها. وتتم مراقبة حركة الطائرات في مطار العُلا الدولي من مركز البرج الافتراضي في مطار الملك الدولي بجدة، حيث جرى تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل هذه التقنية.ويعتمد البرج الافتراضي على كاميرات عالية الدقة بزاوية 360 درجة، وأجهزة استشعار متقدمة، وأنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات وتقديم رؤية شاملة للوضع الجوي. ويوفر مزايا عديدة أبرزها زيادة الكفاءة التشغيلية، تحسين انسيابية الحركة الجوية، تعزيز السلامة، وخفض التكاليف التشغيلية والإنشائية بما يعزز الاستدامة البيئية. (العربية)