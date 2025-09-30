Advertisement

إقتصاد

أول مطار عربي يدار عن بعد.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-09-2025 | 23:00
سجّلت السعودية إنجازًا غير مسبوق في قطاع الطيران على مستوى الشرق الأوسط، بإدارة الحركة الجوية في مطار العُلا الدولي عن بُعد عبر أول برج مراقبة افتراضي، بعد أن استلمت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) رخصة التشغيل من الهيئة العامة للطيران المدني، واستوفت جميع متطلبات السلامة والأمان.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المملكة لتبني أحدث التقنيات في قطاع الطيران، وتعزيز مكانة العُلا كمركز لوجستي عالمي شمال غرب المملكة، ودعم نمو السياحة فيها. وتتم مراقبة حركة الطائرات في مطار العُلا الدولي من مركز البرج الافتراضي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث جرى تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل هذه التقنية.

ويعتمد البرج الافتراضي على كاميرات عالية الدقة بزاوية 360 درجة، وأجهزة استشعار متقدمة، وأنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات وتقديم رؤية شاملة للوضع الجوي. ويوفر مزايا عديدة أبرزها زيادة الكفاءة التشغيلية، تحسين انسيابية الحركة الجوية، تعزيز السلامة، وخفض التكاليف التشغيلية والإنشائية بما يعزز الاستدامة البيئية. (العربية)
