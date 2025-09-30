24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أول مطار عربي يدار عن بعد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
30-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّلت
السعودية
إنجازًا غير مسبوق في قطاع الطيران على مستوى
الشرق الأوسط
، بإدارة الحركة الجوية في مطار العُلا الدولي عن بُعد عبر أول برج مراقبة افتراضي، بعد أن استلمت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية (SANS) رخصة التشغيل من الهيئة
العامة للطيران المدني
، واستوفت جميع متطلبات السلامة والأمان.
Advertisement
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود
المملكة
لتبني أحدث التقنيات في قطاع الطيران، وتعزيز مكانة العُلا كمركز لوجستي عالمي
شمال غرب
المملكة، ودعم نمو السياحة فيها. وتتم مراقبة حركة الطائرات في مطار العُلا الدولي من مركز البرج الافتراضي في مطار الملك
عبدالعزيز
الدولي بجدة، حيث جرى تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل هذه التقنية.
ويعتمد البرج الافتراضي على كاميرات عالية الدقة بزاوية 360 درجة، وأجهزة استشعار متقدمة، وأنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات وتقديم رؤية شاملة للوضع الجوي. ويوفر مزايا عديدة أبرزها زيادة الكفاءة التشغيلية، تحسين انسيابية الحركة الجوية، تعزيز السلامة، وخفض التكاليف التشغيلية والإنشائية بما يعزز الاستدامة البيئية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
مواجهات ناريّة... إليكم تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
01/10/2025 06:37:47
01/10/2025 06:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: بولندا تغلق 4 مطارات بسبب نشاط عسكري غير مخطط له
Lebanon 24
رويترز عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: بولندا تغلق 4 مطارات بسبب نشاط عسكري غير مخطط له
01/10/2025 06:37:47
01/10/2025 06:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة أميركية - عربية - لبنانية مشتركة للمنطقة الحدودية
Lebanon 24
إدارة أميركية - عربية - لبنانية مشتركة للمنطقة الحدودية
01/10/2025 06:37:47
01/10/2025 06:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
01/10/2025 06:37:47
01/10/2025 06:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
العامة للطيران المدني
العامة للطيران
الهيئة العامة
الشرق الأوسط
عبدالعزيز
شمال غرب
السعودية
المملكة
قد يعجبك أيضاً
ترامب: إغلاق الحكومة "مرجح" وسط تعثر المفاوضات
Lebanon 24
ترامب: إغلاق الحكومة "مرجح" وسط تعثر المفاوضات
16:00 | 2025-09-30
30/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لشراء مساكن ثانية.. أثرياء الخليج يتجهون إلى هذا البلد العربي
Lebanon 24
لشراء مساكن ثانية.. أثرياء الخليج يتجهون إلى هذا البلد العربي
15:43 | 2025-09-30
30/09/2025 03:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يبتكر ديونًا جديدة عبر "ليثيوم أميركاز".. تجربة كبرى في سوق المعادن الحيوية
Lebanon 24
ترامب يبتكر ديونًا جديدة عبر "ليثيوم أميركاز".. تجربة كبرى في سوق المعادن الحيوية
15:31 | 2025-09-30
30/09/2025 03:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية.. العجز المالي يتراجع
Lebanon 24
السعودية.. العجز المالي يتراجع
15:26 | 2025-09-30
30/09/2025 03:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسهم إسرائيل إلى مستوى قياسي
Lebanon 24
ارتفاع أسهم إسرائيل إلى مستوى قياسي
14:51 | 2025-09-30
30/09/2025 02:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب لبنان.. شعر بها سكان هذه المنطقة
14:19 | 2025-09-30
30/09/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
Lebanon 24
تشبه والدتها.. ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها (صور وفيديو)
00:41 | 2025-09-30
30/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
30/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
Lebanon 24
بالصورة... تعديل رسوم السجل العدليّ لهؤلاء
08:13 | 2025-09-30
30/09/2025 08:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
Lebanon 24
بري يسحب "فتيل الإنفجار".. الأمن قبل أي شيء
12:00 | 2025-09-30
30/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2025-09-30
ترامب: إغلاق الحكومة "مرجح" وسط تعثر المفاوضات
15:43 | 2025-09-30
لشراء مساكن ثانية.. أثرياء الخليج يتجهون إلى هذا البلد العربي
15:31 | 2025-09-30
ترامب يبتكر ديونًا جديدة عبر "ليثيوم أميركاز".. تجربة كبرى في سوق المعادن الحيوية
15:26 | 2025-09-30
السعودية.. العجز المالي يتراجع
14:51 | 2025-09-30
ارتفاع أسهم إسرائيل إلى مستوى قياسي
12:05 | 2025-09-30
الذهب يصل إلى مستويات قياسية.. إليكم الاسعار الجديدة
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
01/10/2025 06:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
01/10/2025 06:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
01/10/2025 06:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24