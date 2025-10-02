28
"غولدمان ساكس": الذهب مرشح لارتفاعات إضافية تتجاوز التوقعات السابقة
Lebanon 24
02-10-2025
|
03:25
A-
A+
رجح بنك
غولدمان ساكس
ارتفاع أسعار
الذهب
إلى مستويات أعلى من توقعاته السابقة، مع تزايد إقبال المستثمرين الأفراد على شراء المعدن الأصفر.
وأوضح البنك أن التدفقات القوية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب قد تدفع الأسعار إلى ما يتجاوز تقديراته البالغة 4000 دولار للأونصة في منتصف 2026 و4300 دولار بنهاية العام المقبل.
كان البنك قد أشار الشهر الماضي إلى أن الذهب قد يقترب من 5000 دولار للأونصة إذا شهد تدفقات تعادل 1% فقط من حجم سوق السندات الأميركية المملوكة للقطاع الخاص.
