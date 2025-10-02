Advertisement

إقتصاد

"غوغل" تخفض أكثر من 100 وظيفة في أقسام التصميم

Lebanon 24
02-10-2025 | 04:48
زعمت تقارير أن شركة غوغل سرّحت أكثر من 100 موظف في أقسام التصميم.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، سرّحت الشركة موظفين من فرق "أبحاث تجربة المستخدم الكمية" و"تجربة المنصة والخدمة" في وحدة الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى بعض الفرق المجاورة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه "العربية Business".

غالبًا ما تركز هذه الوظائف على استخدام البيانات والاستطلاعات وأدوات أخرى لفهم سلوكيات المستخدم وتطبيقها، مما يُسهم في تطوير وتصميم المنتجات.
 
خفّضت "غوغل" عدد فرق التصميم في وحدة الحوسبة السحابية إلى النصف، والعديد من هذه الفرق متأثرة بالقرار، وتعمل في الولايات المتحدة.

وقد مُنح بعض الموظفين مهلة حتى أوائل كانون الأول للعثور على وظيفة جديدة داخل الشركة. (العربية) 
