أسهم الأسواق الناشئة تحلق بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي

ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بنسبة 1.5%، مستفيداً من صعود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "تايوان لصناعة أشباه الموصلات"، و" "، و"تينسنت". في المقابل، لم يشهد مؤشر العملات الناشئة تغيراً يُذكر.الطفرة جاءت بعدما حقق موظفون حاليون وسابقون في "أوبن إيه آي" 6.6 مليار دولار من بيع الأسهم، فيما عقدت الشركة اتفاقيات مع مصنعي رقائق كوريين لدعم مشروعها الطموح "ستارغيت"، مما زاد من حماسة المستثمرين تجاه مستقبل .ويرى خبراء أن موجة الصعود مدعومة أيضاً بمرونة السياسة النقدية الأميركية، لكنهم يحذرون من أن الاندفاع المفرط قد يجعل الأسواق عرضة لتراجعات لاحقة.في العملات، قادت عملات ورومانيا المكاسب، بينما بقي أداء الليرة ضعيفاً، في حين حققت سندات موزمبيق وغانا المقومة بالدولار أداءً بارزاً. أما محللو "سيتي غروب"، فدعوا إلى جني الأرباح من ارتفاع الراند الجنوب أفريقي رغم بقاء نظرتهم طويلة الأجل إيجابية.