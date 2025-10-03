Advertisement

إقتصاد

الذكاء الاصطناعي.. مستثمرون يحذرون من فقاعة رغم الطفرة

Lebanon 24
03-10-2025 | 09:02
في قمة "معهد ميلكن آسيا" التي عقدت في سنغافورة، أطلق عدد من كبار المستثمرين تحذيرات بشأن الحماس المفرط الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي، معتبرين أن موجة التمويل الضخمة قد تكون "مبالغًا فيها" وتشبه ما حدث في فقاعة الإنترنت عام 1999.
فقد أظهرت بيانات أن الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي جمعت خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 73.1 مليار دولار، وهو ما يمثل 58% من إجمالي استثمارات رأس المال المخاطر عالميًا. وجاءت معظم هذه الأموال عبر جولات تمويل ضخمة مثل استثمار 40 مليار دولار في "أوبن إيه آي".

لكن خبراء استثمار في القمة اعتبروا أن هذه التقييمات "سطحية ولا تعكس الواقع"، إذ لا تزال التكنولوجيا في مراحلها الأولى من التطوير والتجريب. بعضهم أشار إلى أن أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي باتت "أعلى من أسهم شركات الإنترنت قبيل انفجار الفقاعة".

حتى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، قال في تصريحات سابقة إن القطاع قد يواجه "تصحيحًا مؤلمًا" إذا لم تتوازن التوقعات مع القدرات الفعلية للتقنيات.

ويخشى المحللون أن تؤدي هذه الموجة من الاستثمار المفرط إلى خيبة أمل مستقبلية إذا لم تحقق الشركات عوائد ملموسة توازي الضخ المالي الكبير، ما قد يعرّض السوق إلى هزات شبيهة بما حدث في أزمة "الدوت كوم".
