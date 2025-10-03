Advertisement

إقتصاد

الذهب إلى مستوى قياسي.. مع تصاعد المخاطر الأميركية

Lebanon 24
03-10-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1424912-638951166568749883.png
Doc-P-1424912-638951166568749883.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت أسعار الذهب طفرة تاريخية خلال تعاملات تشرين الأول 2025، إذ تجاوزت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أيلول مستوى 3900 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ، مدفوعة بفشل المشرّعين الأميركيين في التوصل إلى اتفاق حول التمويل الفيدرالي، ما تسبب بأول إغلاق حكومي منذ سبع سنوات.
Advertisement

البنوك المركزية وراء الصعود

منذ عام 2024، عززت البنوك المركزية – خاصة في الأسواق الناشئة – مشترياتها من الذهب بهدف تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي. ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك أكثر من 1000 طن للعام الثالث على التوالي، لتصبح مالكة لحوالي خُمس الذهب المستخرج عالميًا.

الذهب بين "أصل عقيم" و"أداة استثمارية نشطة"

رغم انتقاد المستثمر الأميركي وارن بافيت للذهب واعتباره "أصلاً عقيماً"، فإن موجة الارتفاع الأخيرة غيّرت النظرة التقليدية، إذ تحوّل الذهب إلى أداة استثمارية نشطة قادرة على تحقيق مكاسب رأسمالية، بحسب ما أوضح المحللون.
وترى الكاتبة رلى راشد أن "ارتفاع أسعار الذهب هذا العام بأكثر من 45% يجعله بعيداً عن صفة الأصل العقيم، خصوصاً مع تدفق الاستثمارات إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب".

توقعات 2026: نحو 4500 دولار للأونصة

من جانبه، توقّع الخبير الاقتصادي محمد سعد أن يواصل الذهب صعوده في عام 2026 ليصل إلى مستويات تتجاوز 4500 دولار للأونصة، مدفوعاً باستمرار الطلب من المستثمرين والأفراد وصناديق المؤشرات والبنوك المركزية، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.
 
مواضيع ذات صلة
الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له
lebanon 24
04/10/2025 02:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب عند مستوى قياسي.. كم سجل؟
lebanon 24
04/10/2025 02:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الأسهم تتراجع والذهب يسجل مستوى قياسياً مع بدء إغلاق الحكومة الأميركية
lebanon 24
04/10/2025 02:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
lebanon 24
04/10/2025 02:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الذهب العالمي

الخبير الاقتصادي

الشرق الأوسط

الأميركيين

وارن بافيت

الفيدرالي

محمد سعد

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2025-10-03
15:00 | 2025-10-03
14:45 | 2025-10-03
14:07 | 2025-10-03
11:55 | 2025-10-03
10:00 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24