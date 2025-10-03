الذهب إلى مستوى قياسي.. مع تصاعد المخاطر الأميركية



البنوك المركزية وراء الصعود



منذ عام 2024، عززت البنوك المركزية – خاصة في الأسواق الناشئة – مشترياتها من الذهب بهدف تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي. ووفق بيانات ، اشترت البنوك أكثر من 1000 طن للعام الثالث على التوالي، لتصبح مالكة لحوالي خُمس الذهب المستخرج عالميًا.



الذهب بين "أصل عقيم" و"أداة استثمارية نشطة"



رغم انتقاد المستثمر الأميركي للذهب واعتباره "أصلاً عقيماً"، فإن موجة الارتفاع الأخيرة غيّرت النظرة التقليدية، إذ تحوّل الذهب إلى أداة استثمارية نشطة قادرة على تحقيق مكاسب رأسمالية، بحسب ما أوضح المحللون.

وترى الكاتبة رلى راشد أن "ارتفاع أسعار الذهب هذا العام بأكثر من 45% يجعله بعيداً عن صفة الأصل العقيم، خصوصاً مع تدفق الاستثمارات إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب".



توقعات 2026: نحو 4500 دولار للأونصة



من جانبه، توقّع أن يواصل الذهب صعوده في عام 2026 ليصل إلى مستويات تتجاوز 4500 دولار للأونصة، مدفوعاً باستمرار الطلب من المستثمرين والأفراد وصناديق المؤشرات والبنوك المركزية، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية في والشرق الأوسط.