قطر للطاقة توسّع حضورها في مصر.. استحواذ جديد قبالة السواحل
Lebanon 24
05-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقية مع شركة شل للاستحواذ على حصة مشاركة تبلغ 27% في منطقة شمال
كليوباترا
البحرية قبالة سواحل مصر، وذلك بعد موافقة الحكومة
المصرية
.
وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ شل (المشغّل) بحصة 36%، فيما تمتلك شيفرون 27%، وثروة للبترول 10%.
وقال
وزير الدولة
لشؤون
الطاقة القطري
سعد بن
شريده
الكعبي
، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن هذه الخطوة تعزز حضور الشركة في مشاريع الاستكشاف بمصر وتوسع نطاق أنشطتها.
وتقع منطقة الامتياز في حوض هيرودوت على مساحة تتجاوز 3,400 كيلومتر مربع، بعمق مائي يصل إلى 2,600 متر، بمحاذاة امتياز شمال الضبعة حيث تمتلك قطر للطاقة حصة 23%.
