قطر للطاقة توسّع حضورها في مصر.. استحواذ جديد قبالة السواحل

Advertisement

أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقية مع شركة شل للاستحواذ على حصة مشاركة تبلغ 27% في منطقة شمال البحرية قبالة سواحل مصر، وذلك بعد موافقة الحكومة .وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ شل (المشغّل) بحصة 36%، فيما تمتلك شيفرون 27%، وثروة للبترول 10%.وقال لشؤون شريده ، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن هذه الخطوة تعزز حضور الشركة في مشاريع الاستكشاف بمصر وتوسع نطاق أنشطتها.وتقع منطقة الامتياز في حوض هيرودوت على مساحة تتجاوز 3,400 كيلومتر مربع، بعمق مائي يصل إلى 2,600 متر، بمحاذاة امتياز شمال الضبعة حيث تمتلك قطر للطاقة حصة 23%.