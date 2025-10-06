العراق يسجل رقماً غير مسبوق في إنتاج الكهرباء

Advertisement

أعلن وزير الكهرباء ، ، رفع إنتاج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 28 ألف ميغاواط لأول ‏مرة في تاريخ .وقال فاضل إن قطاع الكهرباء العراقي شهد خلال السنوات ‏الثلاث الماضية تنفيذ عدد كبير من المشروعات لزيادة إنتاج الطاقة وحل أزمة انقطاعات .وأوضح أن "الوزارة تمكنت رغم التحديات المرتبطة ‏بتأمين الوقود الغازي لغالبية من رفع الإنتاج إلى أكثر من 28 ألف ميغاواط لأول ‏مرة في تاريخ العراق"، وفقاً لوكالة الأنباء "واع".