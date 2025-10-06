Advertisement

إقتصاد

العراق يسجل رقماً غير مسبوق في إنتاج الكهرباء

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:26
أعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، رفع إنتاج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 28 ألف ميغاواط لأول ‏مرة في تاريخ العراق.
وقال فاضل إن قطاع الكهرباء العراقي شهد خلال السنوات ‏الثلاث الماضية تنفيذ عدد كبير من المشروعات لزيادة إنتاج الطاقة وحل أزمة انقطاعات التيار.

وأوضح أن "الوزارة تمكنت رغم التحديات المرتبطة ‏بتأمين الوقود الغازي لغالبية المحطات من رفع الإنتاج إلى أكثر من 28 ألف ميغاواط لأول ‏مرة في تاريخ العراق"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
