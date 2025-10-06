27
إقتصاد
العراق يسجل رقماً غير مسبوق في إنتاج الكهرباء
Lebanon 24
06-10-2025
|
03:26
photos
0
أعلن وزير الكهرباء
العراقي
،
زياد علي فاضل
، رفع إنتاج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 28 ألف ميغاواط لأول مرة في تاريخ
العراق
.
وقال فاضل إن قطاع الكهرباء العراقي شهد خلال السنوات الثلاث الماضية تنفيذ عدد كبير من المشروعات لزيادة إنتاج الطاقة وحل أزمة انقطاعات
التيار
.
وأوضح أن "الوزارة تمكنت رغم التحديات المرتبطة بتأمين الوقود الغازي لغالبية
المحطات
من رفع الإنتاج إلى أكثر من 28 ألف ميغاواط لأول مرة في تاريخ العراق"، وفقاً لوكالة الأنباء
العراقية
"واع".
مرفأ بيروت يحصل على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن والمرافئ
Lebanon 24
مرفأ بيروت يحصل على شهادة الامتثال الدولية لأمن السفن والمرافئ
06:00 | 2025-10-06
06/10/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني: شراكة استراتيجية تعيد رسم خريطة التنمية في آسيا
Lebanon 24
الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني: شراكة استراتيجية تعيد رسم خريطة التنمية في آسيا
06:00 | 2025-10-06
06/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي: الضمان الاجتماعي يسلك طريق التعافي
Lebanon 24
كركي: الضمان الاجتماعي يسلك طريق التعافي
05:23 | 2025-10-06
06/10/2025 05:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
MIDEL ومتري.. نقاش في التحديات الاقتصادية
Lebanon 24
MIDEL ومتري.. نقاش في التحديات الاقتصادية
05:16 | 2025-10-06
06/10/2025 05:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من فرنسا.. المغرب يستهدف استيراد 3 ملايين طن قمح
Lebanon 24
من فرنسا.. المغرب يستهدف استيراد 3 ملايين طن قمح
03:27 | 2025-10-06
06/10/2025 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
