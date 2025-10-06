من فرنسا.. المغرب يستهدف استيراد 3 ملايين طن قمح

Advertisement

من المتوقع أن يستورد هذا الموسم أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح الفرنسي، أي ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات على هذا المستوى، في وقت تخطط فيه إلى زيادة حصتها من واردات المغرب من القمح الطري إلى 60%، وفقاً لبيانات وكالة "زيرنو أونلاين" للمعلومات الزراعية والغذائية الروسية، نقلاً عن تجار أوروبيين.وتتوقع مجموعة "France Intercereales" أن يستورد المغرب هذا الموسم 5 ملايين طن من القمح الطري، ومليون طن من القمح الصلب، ومليون طن من الشعير، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 2.5 مليون طن من الذرة، حيث اشترى المغرب فعلياً هذا العام مليون طن من القمح الطري الفرنسي.ووفقاً للبيانات سيقوم المصدرون الفرنسيون بتصدير 15 مليون طن من القمح الطري هذا الموسم؛ منها 8 ملايين طن إلى دول خارج ، وفقاً لموقع "هسبريس" .