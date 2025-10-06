27
من فرنسا.. المغرب يستهدف استيراد 3 ملايين طن قمح
من المتوقع أن يستورد
المغرب
هذا الموسم أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح الفرنسي، أي ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات
الفرنسية
على هذا المستوى، في وقت تخطط فيه
فرنسا
إلى زيادة حصتها من واردات المغرب من القمح الطري إلى 60%، وفقاً لبيانات وكالة "زيرنو أونلاين" للمعلومات الزراعية والغذائية الروسية، نقلاً عن تجار أوروبيين.
وتتوقع مجموعة "France Intercereales" أن يستورد المغرب هذا الموسم 5 ملايين طن من القمح الطري، ومليون طن من القمح الصلب، ومليون طن من الشعير، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 2.5 مليون طن من الذرة، حيث اشترى المغرب فعلياً هذا العام مليون طن من القمح الطري الفرنسي.
ووفقاً للبيانات سيقوم المصدرون الفرنسيون بتصدير 15 مليون طن من القمح الطري هذا الموسم؛ منها 8 ملايين طن إلى دول خارج
الاتحاد الأوروبي
، وفقاً لموقع "هسبريس"
المغربي
.
