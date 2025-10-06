Advertisement

إقتصاد

من فرنسا.. المغرب يستهدف استيراد 3 ملايين طن قمح

Lebanon 24
06-10-2025 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1425767-638953432991332910.webp
Doc-P-1425767-638953432991332910.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المتوقع أن يستورد المغرب هذا الموسم أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح الفرنسي، أي ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات الفرنسية على هذا المستوى، في وقت تخطط فيه فرنسا إلى زيادة حصتها من واردات المغرب من القمح الطري إلى 60%، وفقاً لبيانات وكالة "زيرنو أونلاين" للمعلومات الزراعية والغذائية الروسية، نقلاً عن تجار أوروبيين.
Advertisement

وتتوقع مجموعة "France Intercereales" أن يستورد المغرب هذا الموسم 5 ملايين طن من القمح الطري، ومليون طن من القمح الصلب، ومليون طن من الشعير، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 2.5 مليون طن من الذرة، حيث اشترى المغرب فعلياً هذا العام مليون طن من القمح الطري الفرنسي.

ووفقاً للبيانات سيقوم المصدرون الفرنسيون بتصدير 15 مليون طن من القمح الطري هذا الموسم؛ منها 8 ملايين طن إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
مواضيع ذات صلة
رسم 3% على الاستيراد.. تهديد مباشر لصغار المزارعين
lebanon 24
06/10/2025 13:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب الدواجن: الصناعة مهددة بالانهيار بسبب قرارات استيراد مجحفة
lebanon 24
06/10/2025 13:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: العقوبات الجديدة تحظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية
lebanon 24
06/10/2025 13:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جهات دولية تطلب التدقيق بملفات شركات إستيراد الأدوات والمعدات الطبية
lebanon 24
06/10/2025 13:21:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الفرنسية

الأوروبي

المغربي

أوروبي

فرنسا

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:00 | 2025-10-06
06:00 | 2025-10-06
05:23 | 2025-10-06
05:16 | 2025-10-06
03:26 | 2025-10-06
01:59 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24