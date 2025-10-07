Advertisement

إقتصاد

اقترب من كسر حاجز 4000 دولار.. أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية

Lebanon 24
07-10-2025 | 02:10
سجل الذهب مستوى قياسيا جديدا اليوم الثلاثاء في ظل غياب أي مؤشرات على انحسار الأزمة بين مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة والتي أدت إلى إغلاق الحكومة، كما تلقت الأسعار دعما من التوقعات شبه المؤكدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3974.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، ليتداول بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3999.15 دولار للأونصة الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% إلى 3996.40 دولار.
