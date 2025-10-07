اقترب من كسر حاجز 4000 دولار.. أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية

Advertisement

سجل مستوى قياسيا جديدا اليوم الثلاثاء في ظل غياب أي مؤشرات على انحسار الأزمة بين مجلسي النواب والشيوخ في والتي أدت إلى إغلاق الحكومة، كما تلقت الأسعار دعما من التوقعات شبه المؤكدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3974.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، ليتداول بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3999.15 دولار للأونصة الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5% إلى 3996.40 دولار.