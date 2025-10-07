Advertisement

إقتصاد

انخفاض حاد لصادرات الحبوب الروسية مع تراجع الأسعار

Lebanon 24
07-10-2025
قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف، المشرف على شؤون الزراعة، إن انخفاض الأسعار العالمية للحبوب، وهي السلعة الزراعية الرئيسية في البلاد، تسبب في انخفاض حاد في الصادرات خلال الأشهر الأخيرة.
وانخفضت صادرات القمح من روسيا، وهي أكبر مصدر له في العالم، بنحو 30% على أساس سنوي في أغسطس وبنحو 10% في سبتمبر، وفقاً لبيانات جمعتها شركة سوفيكون الاستشارية، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى حصاد وفير هذا العام.

وقال باتروشيف: "في عام 2025، ستشهد عائدات التصدير عموماً زيادة في جميع القطاعات تقريباً، باستثناء الحبوب، الوضع ليس جيداً جداً"، وفقاً لوكالة "رويترز".
