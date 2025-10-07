انخفاض حاد لصادرات الحبوب الروسية مع تراجع الأسعار

Advertisement

قال الروسي ، المشرف على شؤون الزراعة، إن انخفاض الأسعار العالمية للحبوب، وهي السلعة الزراعية الرئيسية في البلاد، تسبب في انخفاض حاد في الصادرات خلال الأشهر الأخيرة.وانخفضت صادرات القمح من ، وهي أكبر مصدر له في العالم، بنحو 30% على أساس سنوي في وبنحو 10% في سبتمبر، وفقاً لبيانات جمعتها شركة سوفيكون الاستشارية، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى حصاد وفير هذا العام.وقال باتروشيف: "في عام 2025، ستشهد عائدات التصدير عموماً زيادة في جميع القطاعات تقريباً، باستثناء الحبوب، الوضع ليس جيداً جداً"، وفقاً لوكالة " ".