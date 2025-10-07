27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
انخفاض حاد لصادرات الحبوب الروسية مع تراجع الأسعار
Lebanon 24
07-10-2025
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
نائب رئيس الوزراء
الروسي
دميتري باتروشيف
، المشرف على شؤون الزراعة، إن انخفاض الأسعار العالمية للحبوب، وهي السلعة الزراعية الرئيسية في البلاد، تسبب في انخفاض حاد في الصادرات خلال الأشهر الأخيرة.
Advertisement
وانخفضت صادرات القمح من
روسيا
، وهي أكبر مصدر له في العالم، بنحو 30% على أساس سنوي في
أغسطس
وبنحو 10% في سبتمبر، وفقاً لبيانات جمعتها شركة سوفيكون الاستشارية، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى حصاد وفير هذا العام.
وقال باتروشيف: "في عام 2025، ستشهد عائدات التصدير عموماً زيادة في جميع القطاعات تقريباً، باستثناء الحبوب، الوضع ليس جيداً جداً"، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
انخفاض حاد في صادرات القمح للاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
انخفاض حاد في صادرات القمح للاتحاد الأوروبي
07/10/2025 13:34:09
07/10/2025 13:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة كالكاليست: انخفاض حاد بمبيعات العقارات في إسرائيل نتيجة الحرب وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين
Lebanon 24
صحيفة كالكاليست: انخفاض حاد بمبيعات العقارات في إسرائيل نتيجة الحرب وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين
07/10/2025 13:34:09
07/10/2025 13:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأميركية
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأميركية
07/10/2025 13:34:09
07/10/2025 13:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
07/10/2025 13:34:09
07/10/2025 13:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء
دميتري باتروشيف
نائب رئيس
الرئيسي
رويترز
روسيا
الروس
أغسطس
تابع
قد يعجبك أيضاً
البساط: المرحلة المقبلة تحمل آفاقًا واعدة للاقتصاد اللبناني
Lebanon 24
البساط: المرحلة المقبلة تحمل آفاقًا واعدة للاقتصاد اللبناني
05:07 | 2025-10-07
07/10/2025 05:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
Lebanon 24
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
02:45 | 2025-10-07
07/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اقترب من كسر حاجز 4000 دولار.. أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية
Lebanon 24
اقترب من كسر حاجز 4000 دولار.. أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية
02:10 | 2025-10-07
07/10/2025 02:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
02:02 | 2025-10-07
07/10/2025 02:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تقييم السوق لزيادة إنتاج "أوبك+".. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
وسط تقييم السوق لزيادة إنتاج "أوبك+".. استقرار في أسعار النفط
00:48 | 2025-10-07
07/10/2025 12:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"محروقات مجانية" للعسكريين
Lebanon 24
"محروقات مجانية" للعسكريين
13:20 | 2025-10-06
06/10/2025 01:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
Lebanon 24
معلومات عن منزل فضل شاكر.. تفاصيل مثيرة
14:39 | 2025-10-06
06/10/2025 02:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وعواصف رعدية.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
23:47 | 2025-10-06
06/10/2025 11:47:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
Lebanon 24
حادثة مروعة على طريق المطار.. رصاصة تقتلُ عنصراً أمنياً!
14:56 | 2025-10-06
06/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:07 | 2025-10-07
البساط: المرحلة المقبلة تحمل آفاقًا واعدة للاقتصاد اللبناني
02:45 | 2025-10-07
رفع سقف سحوبات المودعين قريباً
02:10 | 2025-10-07
اقترب من كسر حاجز 4000 دولار.. أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية
02:02 | 2025-10-07
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
00:48 | 2025-10-07
وسط تقييم السوق لزيادة إنتاج "أوبك+".. استقرار في أسعار النفط
16:01 | 2025-10-06
إيران تعلن اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في حقل بازن
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
07/10/2025 13:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
07/10/2025 13:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
07/10/2025 13:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24