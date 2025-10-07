ملياردير يتكلم عن الذهب.. هل يجب أن نشتريه؟

Advertisement

وقال داليو، خلال منتدى غرينتش الاقتصادي في ولاية كونيتيكت، إن "أداة تنويع ممتازة" في ظل اضطراب ، موضحًا أن "تخصيص 15% من المحفظة للذهب منطقي تمامًا من منظور توزيع الأصول، لأنه أحد الأصول القليلة التي تؤدي أداءً جيدًا عندما تتراجع باقي مكونات المحفظة".وارتفع الذهب بأكثر من 50% منذ بداية العام مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وسط تصاعد العجز المالي والتوترات الجيوسياسية. وشبّه داليو الوضع الاقتصادي الحالي بـ السبعينيات، حين أدّى التضخم وأعباء الديون إلى فقدان الثقة في العملات الورقية.وأضاف: "حين تحتفظ بأموالك في أدوات دين وسط هذا الكم الهائل من الديون، فأنت لا تحافظ فعليًا على ثروتك"، مؤكدًا أن الذهب "يبقى الأصل يمكنك امتلاكه دون الاعتماد على أحد لدفع قيمته".توصية داليو تتعارض مع النموذج التقليدي 60/40 الذي يعتمد على الأسهم والسندات، إذ يرى أن الأصول البديلة مثل الذهب تستحق وزنًا أكبر في المحافظ الحالية.وكان غوندلاش، الرئيس التنفيذي لشركة "دبل لاين كابيتال"، قد أوصى بدوره مؤخرًا برفع حصة الذهب إلى 25% من المحفظة، متوقعًا استمرار صعود المعدن النفيس في ظلّ الضغوط التضخمية وضعف الدولار. (cnbc)