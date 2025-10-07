Advertisement

إقتصاد

ملياردير يتكلم عن الذهب.. هل يجب أن نشتريه؟

Lebanon 24
07-10-2025 | 12:46
A-
A+
Doc-P-1426370-638954632991929194.png
Doc-P-1426370-638954632991929194.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا الملياردير الأميركي راي داليو، مؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس، المستثمرين إلى تخصيص ما يصل إلى 15% من محافظهم الاستثمارية للذهب، رغم ارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 4000 دولار للأونصة.
Advertisement

وقال داليو، خلال منتدى غرينتش الاقتصادي في ولاية كونيتيكت، إن الذهب "أداة تنويع ممتازة" في ظل اضطراب الأسواق العالمية، موضحًا أن "تخصيص 15% من المحفظة للذهب منطقي تمامًا من منظور توزيع الأصول، لأنه أحد الأصول القليلة التي تؤدي أداءً جيدًا عندما تتراجع باقي مكونات المحفظة".

وارتفع الذهب بأكثر من 50% منذ بداية العام مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وسط تصاعد العجز المالي والتوترات الجيوسياسية. وشبّه داليو الوضع الاقتصادي الحالي بـ السبعينيات، حين أدّى التضخم وأعباء الديون إلى فقدان الثقة في العملات الورقية.

وأضاف: "حين تحتفظ بأموالك في أدوات دين وسط هذا الكم الهائل من الديون، فأنت لا تحافظ فعليًا على ثروتك"، مؤكدًا أن الذهب "يبقى الأصل الوحيد الذي يمكنك امتلاكه دون الاعتماد على أحد لدفع قيمته".

توصية داليو تتعارض مع النموذج التقليدي 60/40 الذي يعتمد على الأسهم والسندات، إذ يرى أن الأصول البديلة مثل الذهب تستحق وزنًا أكبر في المحافظ الحالية.

وكان جيفري غوندلاش، الرئيس التنفيذي لشركة "دبل لاين كابيتال"، قد أوصى بدوره مؤخرًا برفع حصة الذهب إلى 25% من المحفظة، متوقعًا استمرار صعود المعدن النفيس في ظلّ الضغوط التضخمية وضعف الدولار. (cnbc)
مواضيع ذات صلة
هل يجب شراء الذهب فعلاً؟
lebanon 24
08/10/2025 01:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تشتري إيران طائرات "J-10C" من الصين؟
lebanon 24
08/10/2025 01:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اشترى 70 أونصة من الذهب... وهذا ما اكتشفه لاحقاً
lebanon 24
08/10/2025 01:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24
يُسجل أرقاما قياسية.. نصيحة للبنانيين عن الذهب
lebanon 24
08/10/2025 01:09:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق العالمية

الوحيد الذي

راي داليو

الملا

جيفري

الذهب

غرين

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:51 | 2025-10-07
15:00 | 2025-10-07
10:51 | 2025-10-07
09:45 | 2025-10-07
08:42 | 2025-10-07
08:00 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24