إقتصاد
ملياردير يتكلم عن الذهب.. هل يجب أن نشتريه؟
Lebanon 24
07-10-2025
|
12:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا الملياردير الأميركي
راي داليو
، مؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس، المستثمرين إلى تخصيص ما يصل إلى 15% من محافظهم الاستثمارية للذهب، رغم ارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 4000 دولار للأونصة.
وقال داليو، خلال منتدى غرينتش الاقتصادي في ولاية كونيتيكت، إن
الذهب
"أداة تنويع ممتازة" في ظل اضطراب
الأسواق العالمية
، موضحًا أن "تخصيص 15% من المحفظة للذهب منطقي تمامًا من منظور توزيع الأصول، لأنه أحد الأصول القليلة التي تؤدي أداءً جيدًا عندما تتراجع باقي مكونات المحفظة".
وارتفع الذهب بأكثر من 50% منذ بداية العام مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وسط تصاعد العجز المالي والتوترات الجيوسياسية. وشبّه داليو الوضع الاقتصادي الحالي بـ السبعينيات، حين أدّى التضخم وأعباء الديون إلى فقدان الثقة في العملات الورقية.
وأضاف: "حين تحتفظ بأموالك في أدوات دين وسط هذا الكم الهائل من الديون، فأنت لا تحافظ فعليًا على ثروتك"، مؤكدًا أن الذهب "يبقى الأصل
الوحيد الذي
يمكنك امتلاكه دون الاعتماد على أحد لدفع قيمته".
توصية داليو تتعارض مع النموذج التقليدي 60/40 الذي يعتمد على الأسهم والسندات، إذ يرى أن الأصول البديلة مثل الذهب تستحق وزنًا أكبر في المحافظ الحالية.
وكان
جيفري
غوندلاش، الرئيس التنفيذي لشركة "دبل لاين كابيتال"، قد أوصى بدوره مؤخرًا برفع حصة الذهب إلى 25% من المحفظة، متوقعًا استمرار صعود المعدن النفيس في ظلّ الضغوط التضخمية وضعف الدولار. (cnbc)
