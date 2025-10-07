23
إقتصاد
إيرباص تتفوّق على بوينغ
Lebanon 24
07-10-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حققت شركة إيرباص الأوروبية إنجازًا تاريخيًا جديدًا، إذ أصبحت سلسلة طائراتها "A320" أكثر الطائرات تسليمًا في العالم، متجاوزةً منافستها الأميركية بوينغ وسلسلتها الشهيرة "737"، وفقًا لبيانات صادرة عن شركة "سيريوم" لتحليلات الطيران في
بريطانيا
.
وجاء هذا الإنجاز بعد تسليم طائرة جديدة من طراز A320neo إلى شركة طيران ناس
السعودية
ليل الاثنين – الثلاثاء، ما رفع إجمالي عدد الطائرات المسلّمة من السلسلة إلى 12,260 طائرة منذ دخولها الخدمة عام 1988.
ويمثل هذا الرقم نهاية سباقٍ استمر أربعة عقود بين إيرباص وبوينغ على صدارة سوق الطائرات الضيقة البدن، الذي يُعد العمود الفقري لعمليات النقل الجوي حول العالم.
وارتفع الطلب على طرازات A320 و737 خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي السريع في
آسيا
واتساع الطبقة المتوسطة، ما أضاف عشرات الملايين من المسافرين الجدد سنويًا.
وسلّمت الشركتان مجتمعتان أكثر من 25 ألف طائرة من هذه الفئة منذ إطلاقها، غير أن إيرباص استطاعت الحفاظ على وتيرة إنتاج مرتفعة، خصوصًا بعد تراجع بوينغ إثر أزمة ما بعد هجمات 11 كانون الاول 2001 وحوادث طراز 737 ماكس.
وبهذا الإنجاز، تُكرّس إيرباص موقعها كـ أكبر مصنّع للطائرات في العالم من حيث عدد التسليمات السنوية والتراكمية، مؤكدة نجاح نموذجها الصناعي القائم على الشراكة بين
فرنسا
وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، والذي تجاوز الخلافات المبكرة ليحوّل الشركة إلى رمز للتفوّق الصناعي
الأوروبي
. (cnbc)
