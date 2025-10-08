Advertisement

خاص

"نصائح للادخار".. اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

آية الحاج - Aya El Hajj

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:30
في زمن تتسارع فيه التكاليف وتزداد الأعباء المالية يومًا بعد يوم، أصبح ضبط المصروف مهارة لا تقل أهمية عن كسب المال نفسه. فكثيرون ينتهي بهم الشهر بلا أي وفرة، بل وربما يغرقون في الديون، فقط لأنهم لم يعرفوا كيف يُديرون رواتبهم بذكاء. لذلك، فإن تعلُّم أساليب لتخفيف صرف الراتب لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق الأمان للمستقبل.
أولًا: لماذا يجب تقسيم الراتب؟
تقسيم الراتب هو الخطوة الأولى نحو إدارة مالية ناجحة. بدون خطة واضحة، من السهل أن يتبخر الراتب في الأيام الأولى من الشهر. تقسيم الراتب يساعدك على: تحديد أولوياتك، الالتزام بالمصروفات الأساسية، الادخار للمستقبل أو للطوارئ، تجنب الديون والقروض غير الضرورية.
ثانيًا: كيف تقسم راتبك؟
إليك طريقة مبسطة لتقسيم الراتب الشهري:
1- الأساسيات (50٪ من الراتب): مثل الإيجار، فواتير الكهرباء والماء، الطعام، المواصلات، وأي مصروفات لا غنى عنها.
2- الادخار (20٪): يجب أن تضع هذا الجزء جانبًا، سواء للطوارئ أو للاستثمار في المستقبل أو لشراء شيء مهم لاحقًا.
3- الاحتياجات الثانوية (20٪): مثل الترفيه، التسوق، الاشتراكات، أو الهوايات. احرص أن لا تتجاوز هذا الحد مهما كانت المغريات.
4- الديون (10٪): استخدم هذا الجزء لسداد قروض إن وجدت، أو للمساهمة في أعمال خيرية، حسب حالتك.
ثالثًا: أساليب لتخفيف الصرف الزائد
. التخطيط قبل الشراء: لا تذهب للتسوق دون قائمة واضحة.
. الاستغناء عن الكماليات: حاوِل تمييز ما هو ضروري مما هو ترف.
. استخدام النقد بدل البطاقة: هذا يساعدك على الإحساس بالمال المصروف.
. شراء الجملة: بعض المواد أرخص عند شرائها بكميات.
. تأجيل الرغبات: ليس كل ما تريده الآن، تحتاجه فورًا.
في النهاية، تذكّر أن الراتب لا يُقاس فقط بقيمته، بل بكيفية إدارته. قد يكفي القليل من المال من يُحسن تدبيره، بينما لا يكفي الكثير لمن يُنفق بلا وعي. فابدأ اليوم بوضع خطة مالية واضحة، واستثمر في نفسك من خلال تعلّم مهارات التوفير والإدارة المالية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
آية الحاج - Aya El Hajj

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24