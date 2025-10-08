مخزونات النفط الأميركي ترتفع بأكثر من المتوقع!

Advertisement

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام في شهدت ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل لتصل إلى 420.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 3 تشرين الثاني، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 1.9 مليون برميل فقط. في المقابل، سجل مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما انخفاضًا بمقدار 763 ألف برميل.كما أشارت البيانات إلى زيادة استهلاك الخام في المصافي بمقدار 129 ألف برميل يوميًا، وارتفاع معدلات تشغيل المصافي إلى 92.4%، ما يعكس نشاطًا قويًا في قطاع التكرير رغم تقلبات المخزونات. (روسيا اليوم)