Advertisement

إقتصاد

وصل إلى مستويات غير مسبوقة.. هذه آخر أسعار الفضة

Lebanon 24
09-10-2025 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1427161-638956107657410680.png
Doc-P-1427161-638956107657410680.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية، اليوم الأربعاء، إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات، مدفوعًا بالمكاسب القياسية التي حققها الذهب والذي تجاوز حاجز 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه.
Advertisement

وبحسب بيانات وكالة رويترز، بلغ سعر الفضة 49.54 دولارًا للأونصة مرتفعًا بنسبة 3.5%، فيما صعد البلاديوم بنسبة 8% إلى 1445.19 دولارًا للأونصة.

أما الذهب، فواصل مكاسبه القياسية ليصل في المعاملات الفورية إلى 4041.71 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة لتسليم كانون الأول بنسبة مماثلة لتسجّل 4063.70 دولارًا للأونصة.

 
مواضيع ذات صلة
بوتين لنظيره الصيني: العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت إلى "مستوى غير مسبوق"
lebanon 24
09/10/2025 15:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاو تسجل ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الغذاء منذ عامين
lebanon 24
09/10/2025 15:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
lebanon 24
09/10/2025 15:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13: الوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات وصل لشرم الشيخ بتشكيلة أولية دون مشاركة المستوى القيادي الأعلى
lebanon 24
09/10/2025 15:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة رويتر

رويترز

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:06 | 2025-10-09
08:04 | 2025-10-09
07:09 | 2025-10-09
04:03 | 2025-10-09
03:39 | 2025-10-09
01:12 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24