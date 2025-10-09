26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وصل إلى مستويات غير مسبوقة.. هذه آخر أسعار الفضة
Lebanon 24
09-10-2025
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية، اليوم الأربعاء، إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات، مدفوعًا بالمكاسب القياسية التي حققها
الذهب
والذي تجاوز حاجز 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه.
Advertisement
وبحسب بيانات وكالة
رويترز
، بلغ سعر الفضة 49.54 دولارًا للأونصة مرتفعًا بنسبة 3.5%، فيما صعد البلاديوم بنسبة 8% إلى 1445.19 دولارًا للأونصة.
أما الذهب، فواصل مكاسبه القياسية ليصل في المعاملات الفورية إلى 4041.71 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة لتسليم كانون الأول بنسبة مماثلة لتسجّل 4063.70 دولارًا للأونصة.
مواضيع ذات صلة
بوتين لنظيره الصيني: العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت إلى "مستوى غير مسبوق"
Lebanon 24
بوتين لنظيره الصيني: العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت إلى "مستوى غير مسبوق"
09/10/2025 15:34:56
09/10/2025 15:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الفاو تسجل ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الغذاء منذ عامين
Lebanon 24
الفاو تسجل ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الغذاء منذ عامين
09/10/2025 15:34:56
09/10/2025 15:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
Lebanon 24
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
09/10/2025 15:34:56
09/10/2025 15:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13: الوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات وصل لشرم الشيخ بتشكيلة أولية دون مشاركة المستوى القيادي الأعلى
Lebanon 24
القناة 13: الوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات وصل لشرم الشيخ بتشكيلة أولية دون مشاركة المستوى القيادي الأعلى
09/10/2025 15:34:56
09/10/2025 15:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة رويتر
رويترز
الذهب
تابع
قد يعجبك أيضاً
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر.. اجتماعات تحضيرية لمؤتمرات البنك الدولي
Lebanon 24
جابر.. اجتماعات تحضيرية لمؤتمرات البنك الدولي
08:04 | 2025-10-09
09/10/2025 08:04:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الاتصالات.. التدهور والانهيار المنهجي في الإنترنت مستمر
Lebanon 24
نقابة الاتصالات.. التدهور والانهيار المنهجي في الإنترنت مستمر
07:09 | 2025-10-09
09/10/2025 07:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتفاق إسرائيل وحماس.. ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية
Lebanon 24
بعد اتفاق إسرائيل وحماس.. ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية
04:03 | 2025-10-09
09/10/2025 04:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة.. هذا ما كشفه حاكم "المركزي"
Lebanon 24
سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة.. هذا ما كشفه حاكم "المركزي"
03:39 | 2025-10-09
09/10/2025 03:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:30 | 2025-10-08
08/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:06 | 2025-10-09
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:04 | 2025-10-09
جابر.. اجتماعات تحضيرية لمؤتمرات البنك الدولي
07:09 | 2025-10-09
نقابة الاتصالات.. التدهور والانهيار المنهجي في الإنترنت مستمر
04:03 | 2025-10-09
بعد اتفاق إسرائيل وحماس.. ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية
03:39 | 2025-10-09
سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة.. هذا ما كشفه حاكم "المركزي"
01:12 | 2025-10-09
مديرة صندوق النقد تتوقع خفض أسعار الفائدة الأميركية
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 15:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 15:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 15:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24