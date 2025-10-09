وصل إلى مستويات غير مسبوقة.. هذه آخر أسعار الفضة

Advertisement

وبحسب بيانات وكالة ، بلغ سعر الفضة 49.54 دولارًا للأونصة مرتفعًا بنسبة 3.5%، فيما صعد البلاديوم بنسبة 8% إلى 1445.19 دولارًا للأونصة.أما الذهب، فواصل مكاسبه القياسية ليصل في المعاملات الفورية إلى 4041.71 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة لتسليم كانون الأول بنسبة مماثلة لتسجّل 4063.70 دولارًا للأونصة.