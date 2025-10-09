قفزة تاريخية في أسعار تذاكر مونديال 2026.. إليكم بالأرقام كم بلغت

فوفقًا لتقارير The Athletic ووسائل إعلام رياضية دولية، فإن (فيفا) اعتمد في هذه النسخة نموذج "التسعير المتغيّر"، وهو نظام جديد يتيح تعديل الأسعار بشكل فوري وفقًا لمستوى الطلب وعدد المقاعد المتبقية — ما جعل الأسعار ترتفع منذ اليوم الأول للمبيعات.تذكرة المباراة النهائية في ملعب "ميتلايف" في – نيوجيرسي هي الأغلى، إذ تصل إلى 6,370 دولارًا للفئة الأولى.أما أرخص تذاكر دور المجموعات فتبدأ من نحو 60 دولارًا في بعض المدن المكسيكية ذات الإقبال المنخفض.ووفق المبيعات الأولية، شهدت أسعار تذاكر بعض المباريات، مثل المباراة الثانية للمنتخب الأميركي وربع النهائي، زيادة فورية بنحو 5% بعد أقل من 24 ساعة على فتح المبيعات.الإقبال العالمي الهائل أدى إلى نفاد تذاكر المباراة النهائية والفئتين 3 و4 لمعظم المباريات خلال أقل من ثلاثة أيام، فيما لم تعد هناك أي تذاكر متاحة لمباريات دور الـ16 أو نصف النهائي أو النهائي بحلول مساء الاثنين الماضي.وأقرّ الفيفا بأنّ الأسعار الأولية كانت أقل من القيمة السوقية، ما دفعه إلى رفعها تدريجيًا.

تختلف أسعار تذاكر كأس العالم 2026 بشكل كبير بناءً على مرحلة البطولة، وفئة المقعد (الفئة 1 هي الأغلى والأقرب، والفئة 4 هي الأرخص)، وموقع المدينة التي تستضيف المباراة:تشهد المباريات الافتتاحية في الدول المضيفة ارتفاعا كبيرا في الأسعار:تتراوح الأسعار بين 560 دولارا (للفئة 4) وتصل إلى 2,735 دولاراً (للفئة 1)، والفئة الثانية بسعر 1,940 دولارا، والفئة الثالثة بـ 1,120 دولارا.: تبدأ من 370 دولارا (للفئة 4) وتصل إلى 1,825 دولارا (للفئة 1)، مع أسعار وسيطة تبلغ 1,290 دولارا للفئة الثانية و745 دولارا للفئة الثالثة.: تتراوح الأسعار بين 355 دولارا (للفئة 4) وتصل إلى 1,745 دولارا (للفئة 1)، والفئة الثانية بسعر 1,240 دولارا، والفئة الثالثة بـ 715 دولارا.تتفاوت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات حسب أهمية الملعب والمدينة المضيفة:لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، نيويورك نيو جيرسي (الملاعب الكبرى): تبدأ من 60 إلى 105 دولارات (للفئة 4) وتصل إلى 620 دولارا (للفئة 1)، مع أسعار 465 دولارا للفئة الثانية و215 دولارا للفئة الثالثة.فيلادلفيا، ميامي، دالاس، تورنتو: تبدأ من 60 إلى 75 دولارا (للفئة 4) وتصل إلى 445 دولارا (للفئة 1).بوسطن، أتلانتا، هيوستن، كانساس سيتي، سياتل، مكسيكو سيتي، فانكوفر: تبدأ من 60 إلى 70 دولارا (للفئة 4) وتصل إلى 410 دولارات (للفئة 1).مونتيري وغوادالاخارا: تبدأ الفئة 4 من 60 دولارا وتصل الفئة 1 إلى 345 دولارا.المباراة الثالثة للولايات المتحدة (لوس أنجلوس): تتراوح بين 140 دولارا و805 دولارات.المباراة الثانية للولايات المتحدة: تتراوح بين 90 دولارا و535 دولارا.المباراة الثالثة للمكسيك (CDMX): تتراوح بين 90 دولارا و535 دولارا.دور الـ 32 (لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، نيويورك نيو جيرسي): تتراوح بين 185 دولارا و665 دولارا.دور الـ 16 (نيويورك-نيو جيرسي): الأسعار الأغلى في هذه المرحلة تتراوح بين 260 دولارا و890 دولارا.دور الـ 16 (أتلانتا، هيوستن، سياتل، المكسيك، فانكوفر): تبدأ من 170 دولارا وتصل إلى 590 دولارا.الأدوار النهائية (ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي)تصل الأسعار إلى مستويات قياسية مع تقدم البطولة:ربع النهائي (بوسطن، كانساس سيتي): تتراوح بين 275 دولارا و1,125 دولارا.نصف النهائي (دالاس): تبدأ من 455 دولارا وتصل إلى 2,780 دولارا.نصف النهائي (أتلانتا): تبدأ من 420 دولارا وتصل إلى 2,565 دولارا.مباراة المركز الثالث (ميامي): تبدأ من 165 دولارا وتصل إلى 1,000 دولار.المباراة النهائية (نيويورك - نيو جيرسي): تُعد الأغلى على الإطلاق، حيث تبدأ الفئة الأرخص (الفئة 4) من 2,030 دولارا وتصل الفئة 1 إلى 6,370 دولارا. (العين)