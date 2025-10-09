Advertisement

إقتصاد

الشيكل عند أعلى مستوى في 3 سنوات

Lebanon 24
09-10-2025 | 10:58
A-
A+
Doc-P-1427330-638956295695072142.png
Doc-P-1427330-638956295695072142.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّلت الأسواق الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاعاً واسع النطاق مدفوعاً بالتفاؤل عقب الاتفاق المبدئي مع حركة "حماس" للإفراج عن الرهائن، ما أعطى إشارة قوية إلى اقتراب نهاية الحرب في غزة المستمرة منذ عامين.
Advertisement

وقفز مؤشر "تل أبيب 35" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى قياسي جديد بقيادة أسهم شركات البناء والمصارف، فيما صعد الشيكل الإسرائيلي بنسبة 0.7% إلى 3.24 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى تسجله العملة منذ ثلاث سنوات. كما تراجعت عوائد السندات الإسرائيلية على نطاق واسع في إشارة إلى تزايد ثقة المستثمرين.

وبحسب محللين، فإن حالة التفاؤل بشأن الاتفاق دفعت المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في السوق المحلية، خصوصاً مع البنود التي تتضمن إطلاق سراح نحو 2000 أسير فلسطيني وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الأمم المتحدة وهيئات دولية.
مواضيع ذات صلة
اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات
lebanon 24
09/10/2025 22:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى في أكثر من عامين..الفاو تدق ناقوس الخطر
lebanon 24
09/10/2025 22:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عند أعلى مستوى... كم بلغت البطالة في بريطانيا؟
lebanon 24
09/10/2025 22:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
lebanon 24
09/10/2025 22:49:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

تل أبيب

فلسطين

الشيك

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2025-10-09
14:13 | 2025-10-09
12:11 | 2025-10-09
11:33 | 2025-10-09
10:50 | 2025-10-09
10:45 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24