الشيكل عند أعلى مستوى في 3 سنوات

وقفز مؤشر " 35" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى قياسي جديد بقيادة أسهم شركات البناء والمصارف، فيما صعد الشيكل بنسبة 0.7% إلى 3.24 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى تسجله العملة منذ ثلاث سنوات. كما تراجعت عوائد السندات الإسرائيلية على نطاق واسع في إشارة إلى تزايد ثقة المستثمرين.وبحسب محللين، فإن حالة التفاؤل بشأن الاتفاق دفعت المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في السوق المحلية، خصوصاً مع البنود التي تتضمن إطلاق سراح نحو 2000 أسير فلسطيني وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر وهيئات دولية.