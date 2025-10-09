23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الشيكل عند أعلى مستوى في 3 سنوات
Lebanon 24
09-10-2025
|
10:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّلت الأسواق
الإسرائيلية
، اليوم الخميس، ارتفاعاً واسع النطاق مدفوعاً بالتفاؤل عقب الاتفاق المبدئي مع حركة "
حماس
" للإفراج عن الرهائن، ما أعطى إشارة قوية إلى اقتراب نهاية الحرب في غزة المستمرة منذ عامين.
Advertisement
وقفز مؤشر "
تل أبيب
35" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى قياسي جديد بقيادة أسهم شركات البناء والمصارف، فيما صعد الشيكل
الإسرائيلي
بنسبة 0.7% إلى 3.24 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى تسجله العملة منذ ثلاث سنوات. كما تراجعت عوائد السندات الإسرائيلية على نطاق واسع في إشارة إلى تزايد ثقة المستثمرين.
وبحسب محللين، فإن حالة التفاؤل بشأن الاتفاق دفعت المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في السوق المحلية، خصوصاً مع البنود التي تتضمن إطلاق سراح نحو 2000 أسير فلسطيني وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر
الأمم المتحدة
وهيئات دولية.
مواضيع ذات صلة
اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات
Lebanon 24
اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات
09/10/2025 22:49:40
09/10/2025 22:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى في أكثر من عامين..الفاو تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى في أكثر من عامين..الفاو تدق ناقوس الخطر
09/10/2025 22:49:40
09/10/2025 22:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عند أعلى مستوى... كم بلغت البطالة في بريطانيا؟
Lebanon 24
عند أعلى مستوى... كم بلغت البطالة في بريطانيا؟
09/10/2025 22:49:40
09/10/2025 22:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
Lebanon 24
وسط توقعات بمواصلة خفض الفائدة الأميركية.. أسعار الذهب عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
09/10/2025 22:49:40
09/10/2025 22:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
تل أبيب
فلسطين
الشيك
ساني
تابع
قد يعجبك أيضاً
السعودية تحقق نموًا في الإنتاج الصناعي
Lebanon 24
السعودية تحقق نموًا في الإنتاج الصناعي
15:00 | 2025-10-09
09/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟
Lebanon 24
عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟
14:13 | 2025-10-09
09/10/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اتحاد عمال الشمال يحذر: مرفأ طرابلس يُهمّش والتجار يحوّلون حاوياتهم إلى بيروت
Lebanon 24
اتحاد عمال الشمال يحذر: مرفأ طرابلس يُهمّش والتجار يحوّلون حاوياتهم إلى بيروت
12:11 | 2025-10-09
09/10/2025 12:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الذهب... أونصة الفضة تلامس أعلى مستوى لها منذ عام 1993
Lebanon 24
بعد الذهب... أونصة الفضة تلامس أعلى مستوى لها منذ عام 1993
11:33 | 2025-10-09
09/10/2025 11:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. كم بلغ المبلغ الذي دعمت أميركا إسرائيل به اثناء الحرب؟
Lebanon 24
بالأرقام.. كم بلغ المبلغ الذي دعمت أميركا إسرائيل به اثناء الحرب؟
10:50 | 2025-10-09
09/10/2025 10:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:14 | 2025-10-08
08/10/2025 04:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
16:23 | 2025-10-08
08/10/2025 04:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:00 | 2025-10-09
السعودية تحقق نموًا في الإنتاج الصناعي
14:13 | 2025-10-09
عقوبات أميركيّة جديدة على قطاع النفط الإيرانيّ... ماذا شملت؟
12:11 | 2025-10-09
اتحاد عمال الشمال يحذر: مرفأ طرابلس يُهمّش والتجار يحوّلون حاوياتهم إلى بيروت
11:33 | 2025-10-09
بعد الذهب... أونصة الفضة تلامس أعلى مستوى لها منذ عام 1993
10:50 | 2025-10-09
بالأرقام.. كم بلغ المبلغ الذي دعمت أميركا إسرائيل به اثناء الحرب؟
10:45 | 2025-10-09
تباين أداء البورصات العربية في ختام جلسة الخميس
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 22:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 22:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 22:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24