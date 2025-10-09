22
اتفاق تجاري يمهّد لمشاريع استثمارية ضخمة بين الهند وبريطانيا
Lebanon 24
09-10-2025
|
23:00
أكد رئيس الوزراء
الهندي
ناريندرا مودي لنظيره
البريطاني
كير ستارمر أن العلاقات بين
الهند
والمملكة المتحدة شهدت "تقدماً ملحوظاً"، خلال محادثات بينهما تعهدا فيها بتوسيع التعاون وفتح
آفاق
اقتصادية"لا مثيل لها".
ويجري ستارمر أول زيارة له إلى الهند منذ تولّيه رئاسة الحكومة، برفقة وفد يضم 125 شخصًا، وذلك عقب توقيع البلدين اتفاقية تجارية في
لندن
خلال شهر
تموز
الماضي.
وتنص الاتفاقية على أن تخفض الهند الرسوم الجمركية على واردات السلع
البريطانية
مثل مستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، بينما تخفض
بريطانيا
الرسوم على الملابس والأحذية والمنتجات الغذائية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وقال مودي: "ستخفض هذه الاتفاقية تكاليف الاستيراد بين بلدينا وتخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزز التجارة وتعود بالنفع على صناعتنا ومستهلكينا".
ويبلغ حجم التبادل التجاري
الثنائي
بين الهند وبريطانيا نحو 54.8 مليار دولار، فيما تدعم الاستثمارات المتبادلة أكثر من 600 ألف وظيفة في كلا البلدين.
