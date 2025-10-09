اتفاق تجاري يمهّد لمشاريع استثمارية ضخمة بين الهند وبريطانيا

Advertisement

ويجري ستارمر أول زيارة له إلى الهند منذ تولّيه رئاسة الحكومة، برفقة وفد يضم 125 شخصًا، وذلك عقب توقيع البلدين اتفاقية تجارية في خلال شهر الماضي.وتنص الاتفاقية على أن تخفض الهند الرسوم الجمركية على واردات السلع مثل مستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، بينما تخفض الرسوم على الملابس والأحذية والمنتجات الغذائية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".وقال مودي: "ستخفض هذه الاتفاقية تكاليف الاستيراد بين بلدينا وتخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزز التجارة وتعود بالنفع على صناعتنا ومستهلكينا".ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الهند وبريطانيا نحو 54.8 مليار دولار، فيما تدعم الاستثمارات المتبادلة أكثر من 600 ألف وظيفة في كلا البلدين.