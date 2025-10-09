Advertisement

إقتصاد

اتفاق تجاري يمهّد لمشاريع استثمارية ضخمة بين الهند وبريطانيا

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1427451-638956487771452157.jpg
Doc-P-1427451-638956487771452157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لنظيره البريطاني كير ستارمر أن العلاقات بين الهند والمملكة المتحدة شهدت "تقدماً ملحوظاً"، خلال محادثات بينهما تعهدا فيها بتوسيع التعاون وفتح آفاق اقتصادية"لا مثيل لها".
Advertisement


ويجري ستارمر أول زيارة له إلى الهند منذ تولّيه رئاسة الحكومة، برفقة وفد يضم 125 شخصًا، وذلك عقب توقيع البلدين اتفاقية تجارية في لندن خلال شهر تموز الماضي.
 


وتنص الاتفاقية على أن تخفض الهند الرسوم الجمركية على واردات السلع البريطانية مثل مستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، بينما تخفض بريطانيا الرسوم على الملابس والأحذية والمنتجات الغذائية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".


وقال مودي: "ستخفض هذه الاتفاقية تكاليف الاستيراد بين بلدينا وتخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزز التجارة وتعود بالنفع على صناعتنا ومستهلكينا".


ويبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين الهند وبريطانيا نحو 54.8 مليار دولار، فيما تدعم الاستثمارات المتبادلة أكثر من 600 ألف وظيفة في كلا البلدين.


مواضيع ذات صلة
اتفاق تجاري جديد يمهد الطريق لتعاون استراتيجي بين أميركا وباكستان
lebanon 24
10/10/2025 08:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لمكتب رئيس وزراء الهند: مودي والرئيس الصيني يتفقان على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية
lebanon 24
10/10/2025 08:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التجارة الصينية: الصين وبريطانيا تتفقان على تسهيل تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج
lebanon 24
10/10/2025 08:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ: الصين اقترحت حزمة استثمارات ضخمة في أميركا مقابل إلغاء قيود التجارة
lebanon 24
10/10/2025 08:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

بريطانيا

المملكة

الثنائي

الهندي

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:01 | 2025-10-10
23:47 | 2025-10-09
23:00 | 2025-10-09
22:41 | 2025-10-09
16:02 | 2025-10-09
14:13 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24