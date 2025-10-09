Advertisement

إقتصاد

2025.. سنة الذهب والفضة

Lebanon 24
09-10-2025 | 23:47
ارتفع سعر الذهب الفوري (XAU) إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4059 دولاراً للأونصة، متجاوزاً حاجز 4000 دولار للمرة الأولى، في خطوة تعكس تصاعد مخاوف المستثمرين وعدم اليقين في الأسواق العالمية.
ورغم احتمال حدوث تراجع طفيف بسبب عمليات جني الأرباح خلال الربع الأخير من العام، فإن الاتجاه العام يبقى صعودياً، مدعوماً بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة.

يرى المحللون أن استمرار الاضطرابات في القطاع المصرفي، إلى جانب توتر الأوضاع الجيوسياسية وتراجع الثقة في البنوك المركزية، عزّز موقع الذهب كملاذٍ آمن للمستثمرين. كما ساهم ضعف العوائد الحقيقية للعملات الورقية وارتفاع الدين السيادي العالمي في دفع رؤوس الأموال نحو الأصول الملموسة.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن الذهب بات تحوطاً مزدوجاً ضد كلّ من التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار الأميركي، الذي فقد أكثر من 90% من قيمته الاستهلاكية منذ عام 1960.

يُظهر التحليل الفني أن الذهب دخل منطقة مقاومة قوية بين 4000 و4200 دولار، فيما يشير تجاوز مستوى 4100 دولار إلى احتمال استمرار الارتفاع. لكن إغلاق الأسعار دون 3900 دولار قد يفتح الباب لتصحيحٍ قصير الأجل يُعدّ فرصة شراء جديدة.

ويُرجّح الخبراء أن الذهب قد يستهدف مستوى 4300 دولار في حال تكرار النمط السعري الصاعد المشابه لعام 2024.

وفي الاتجاه نفسه، تواصل الفضة (XAG) الارتفاع متجاوزة حاجز 31 دولاراً، ما قد يمهّد لاختراقٍ تاريخي نحو مستويات تتراوح بين 250 و300 دولار على المدى الطويل، مدعومةً بزيادة الطلب الصناعي وتراجع المعروض العالمي.

وبحسب المراقبين، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي سيبقي الذهب والفضة في دائرة الاهتمام الاستثماري كأبرز أدوات التحوّط في المرحلة المقبلة. (fx empire)
