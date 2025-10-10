24
إقتصاد
بعد موجة الارتفاع الكبيرة.. هذه أسعار الذهب اليوم
Lebanon 24
انخفضت أسعار
الذهب
عن مستوى 4,000 دولار للأونصة، في حين تراجعت الفضة عقب موجة صعود دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1980.
تداول المعدن النفيس قرب 3,955 دولاراً للأونصة يوم الجمعة، بعد أن خسر 1.6% في الجلسة السابقة. وتُظهر المؤشرات التقنية أن الذهب ظل في منطقة التشبّع الشرائي معظم الشهر الماضي، ما دفع بعض المستثمرين إلى تثبيت مكاسبهم بعد موجة ارتفاع استمرت 4 أيام متتالية، أوصلت الأسعار إلى رقم قياسي بلغ 4,059.31 دولار للأونصة يوم الأربعاء.
بلغت الفضة 51.235 دولار للأونصة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة عقود. وما زال المعدن مرتفعاً بنحو 70% منذ بداية العام، متفوّقاً بسهولة على مكاسب الذهب.
وتأتي هذه القفزة في إطار الاهتمام المتزايد بالمعادن النفيسة، المدفوع بمخاوف من قوة مفرطة في أسواق الأسهم، وضغوط مالية في
الولايات المتحدة
، وتهديدات لاستقلالية
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
. (الشرق)
تابع
