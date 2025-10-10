Advertisement

إقتصاد

بعد موجة الارتفاع الكبيرة.. هذه أسعار الذهب اليوم

Lebanon 24
10-10-2025 | 02:06
A-
A+
Doc-P-1427560-638956840968825811.png
Doc-P-1427560-638956840968825811.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفضت أسعار الذهب عن مستوى 4,000 دولار للأونصة، في حين تراجعت الفضة عقب موجة صعود دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1980.
Advertisement

تداول المعدن النفيس قرب 3,955 دولاراً للأونصة يوم الجمعة، بعد أن خسر 1.6% في الجلسة السابقة. وتُظهر المؤشرات التقنية أن الذهب ظل في منطقة التشبّع الشرائي معظم الشهر الماضي، ما دفع بعض المستثمرين إلى تثبيت مكاسبهم بعد موجة ارتفاع استمرت 4 أيام متتالية، أوصلت الأسعار إلى رقم قياسي بلغ 4,059.31 دولار للأونصة يوم الأربعاء.

بلغت الفضة 51.235 دولار للأونصة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربعة عقود. وما زال المعدن مرتفعاً بنحو 70% منذ بداية العام، متفوّقاً بسهولة على مكاسب الذهب.

وتأتي هذه القفزة في إطار الاهتمام المتزايد بالمعادن النفيسة، المدفوع بمخاوف من قوة مفرطة في أسواق الأسهم، وضغوط مالية في الولايات المتحدة، وتهديدات لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
بعد الارتفاع الكبير.. ما جديد أسعار الذهب؟
lebanon 24
10/10/2025 11:07:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. هذا ما سجلته اليوم
lebanon 24
10/10/2025 11:07:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع الدولار يكبح موجة صعود قياسي لأسعار الذهب
lebanon 24
10/10/2025 11:07:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستستمر أسعار الذهب في الإرتفاع؟
lebanon 24
10/10/2025 11:07:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الاحتياطي الفيدرالي.

الولايات المتحدة

الفيدرالي

المعادن

فيدرا

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:15 | 2025-10-10
03:09 | 2025-10-10
02:30 | 2025-10-10
02:27 | 2025-10-10
02:14 | 2025-10-10
02:09 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24