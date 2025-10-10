21
إقتصاد
ارتفاع احتياطي النقد والذهب في تركيا إلى أعلى معدل على الإطلاق
Lebanon 24
10-10-2025
|
15:00
A-
A+
سجل احتياطي
البنك المركزي التركي
مستوى قياسيا حتى الـ3 من أكتوبر الجاري وبلغ 186 مليارا و216 مليون دولار، محققا أعلى معدل على الإطلاق.
وبحسب معطيات المركزي
التركي
سجل الاحتياطي زيادة بمقدار 3 مليارات و263 مليون دولار بالأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر الجاري، مقارنة بالأسبوع الذي قبله.
وارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة، وفق المعطيات، بمقدار 329 مليون دولار ليبلغ 87 مليارا و28 مليون دولار، حيث كان في 26 أيلول الماضي 86 مليارا و699 مليون دولار.
أما إجمالي احتياطيات
الذهب
فقد ارتفع بمقدار مليارين و935 مليون دولار ليبلغ 99 مليارا و189 مليون دولار، بحسب المعطيات نفسها. (روسيا اليوم)
رحلة "قفزة أسعار الذهب".. هكذا ارتفعت قيمة "المعدن الأصفر"
Lebanon 24
رحلة "قفزة أسعار الذهب".. هكذا ارتفعت قيمة "المعدن الأصفر"
13:00 | 2025-10-10
10/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة لكل طن على السفن الأميركية تدخل الموانئ الصينية
Lebanon 24
رسوم جديدة لكل طن على السفن الأميركية تدخل الموانئ الصينية
12:40 | 2025-10-10
10/10/2025 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسامني تابع مع الفرق الفنية الاستعدادات لموسم الشتاء
Lebanon 24
رسامني تابع مع الفرق الفنية الاستعدادات لموسم الشتاء
12:36 | 2025-10-10
10/10/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر يوجّه كتابًا لوزارة العدل حول ضرورة التقيّد بقانون المحاسبة العمومية
Lebanon 24
جابر يوجّه كتابًا لوزارة العدل حول ضرورة التقيّد بقانون المحاسبة العمومية
10:19 | 2025-10-10
10/10/2025 10:19:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الصّدي استعرض مع أورابح حداد ووفد ألماني مشاريع المياه
Lebanon 24
الصّدي استعرض مع أورابح حداد ووفد ألماني مشاريع المياه
08:04 | 2025-10-10
10/10/2025 08:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
