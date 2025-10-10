ارتفاع احتياطي النقد والذهب في تركيا إلى أعلى معدل على الإطلاق

Advertisement

سجل احتياطي مستوى قياسيا حتى الـ3 من أكتوبر الجاري وبلغ 186 مليارا و216 مليون دولار، محققا أعلى معدل على الإطلاق.وبحسب معطيات المركزي سجل الاحتياطي زيادة بمقدار 3 مليارات و263 مليون دولار بالأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر الجاري، مقارنة بالأسبوع الذي قبله.وارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة، وفق المعطيات، بمقدار 329 مليون دولار ليبلغ 87 مليارا و28 مليون دولار، حيث كان في 26 أيلول الماضي 86 مليارا و699 مليون دولار.أما إجمالي احتياطيات فقد ارتفع بمقدار مليارين و935 مليون دولار ليبلغ 99 مليارا و189 مليون دولار، بحسب المعطيات نفسها. (روسيا اليوم)