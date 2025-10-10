Advertisement

إقتصاد

ارتفاع احتياطي النقد والذهب في تركيا إلى أعلى معدل على الإطلاق

Lebanon 24
10-10-2025 | 15:00
سجل احتياطي البنك المركزي التركي مستوى قياسيا حتى الـ3 من أكتوبر الجاري وبلغ 186 مليارا و216 مليون دولار، محققا أعلى معدل على الإطلاق.
وبحسب معطيات المركزي التركي سجل الاحتياطي زيادة بمقدار 3 مليارات و263 مليون دولار بالأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر الجاري، مقارنة بالأسبوع الذي قبله.

وارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة، وفق المعطيات، بمقدار 329 مليون دولار ليبلغ 87 مليارا و28 مليون دولار، حيث كان في 26 أيلول الماضي 86 مليارا و699 مليون دولار.

أما إجمالي احتياطيات الذهب فقد ارتفع بمقدار مليارين و935 مليون دولار ليبلغ 99 مليارا و189 مليون دولار، بحسب المعطيات نفسها. (روسيا اليوم)
 
