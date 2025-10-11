بعد تصريحات ترامب.. هبوط حاد في بيتكوين والعملات المشفرة

Advertisement

شهدت العملات المشفرة تراجعات حادة اليوم عقب إعلان الرئيس الأميركي عزمه فرض رسوم جديدة على ، ما أثار موجة قلق في الأسواق ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة. وتكبدت بيتكوين خسائر قاسية، وهبطت بنحو 6%، إلى مستوى 109,960.92 ألف دولار.وقال إن الصين أبلغت بنيتها فرض قيود واسعة النطاق على الصادرات اعتباراً من الأول من نوفمبر، لتشمل معظم المنتجات التي تصنعها، وحتى بعض السلع التي لا تنتجها فعلياً.