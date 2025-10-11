26
إقتصاد
بعد تصريحات ترامب.. هبوط حاد في بيتكوين والعملات المشفرة
Lebanon 24
11-10-2025
|
00:41
A-
A+
شهدت العملات المشفرة تراجعات حادة اليوم عقب إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عزمه فرض رسوم جديدة على
الصين
، ما أثار موجة قلق في الأسواق ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة. وتكبدت بيتكوين خسائر قاسية، وهبطت بنحو 6%، إلى مستوى 109,960.92 ألف دولار.
وقال
ترامب
إن الصين أبلغت
واشنطن
بنيتها فرض قيود واسعة النطاق على الصادرات اعتباراً من الأول من نوفمبر، لتشمل معظم المنتجات التي تصنعها، وحتى بعض السلع التي لا تنتجها فعلياً.
