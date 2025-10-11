25
إقتصاد
في أميركا.. تساريح جديدة تطال موظفي مراكز صحية
Lebanon 24
11-10-2025
|
06:07
ذكرت صحيفة "
نيويورك
تايمز"، اليوم السبت، أن
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
سرّحت عشرات الموظفين العاملين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة إجراءات التسريح التي تشهدها المؤسسات الفيدرالية منذ بدء الإغلاق الحكومي.
وأوضحت الصحيفة أن الجولة الأخيرة من عمليات التسريح شملت "محققي الأمراض" وعدداً من العلماء الكبار، إضافة إلى إغلاق مكتب الوكالة في
واشنطن
بالكامل.
وبحسب التقرير، تلقى الموظفون إشعارات التسريح عبر البريد الإلكتروني مساء الجمعة، وجاء في الرسائل أن وظائفهم أصبحت "غير ضرورية" أو "متطابقة تقريباً" مع مهام تُنفّذ حالياً في أقسام أخرى داخل الوكالة.
وأضافت نيويورك تايمز أن العدد الدقيق للعاملين المسرّحين لم يُحدّد بعد، فيما لا تزال الإدارات المحلية للوكالة في حالة ارتباك نتيجة القرارات المفاجئة.
ويأتي القرار في ظل الإغلاق الحكومي المتواصل الذي أدى إلى إيقاف مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين عن العمل، من بينهم موظفون في
وزارة الصحة
والخدمات الإنسانية التي تضم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ويُحذّر خبراء صحيون من أن هذه الإجراءات قد تُضعف قدرة
الولايات المتحدة
على مواجهة الأوبئة والأمراض المعدية، خصوصاً في ظل النقص الحاد في الكوادر المتخصصة.
(العربية)
الولايات المتحدة
إدارة الرئيس
وزارة الصحة
دارة الرئيس
الفيدرالي
نيويورك
دونالد
تابع
