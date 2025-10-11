Advertisement

إقتصاد

لانتهاك براءات اختراع.. سامسونغ تواجه غرامة بـ445 مليون دولار

Lebanon 24
11-10-2025 | 09:00
قضت هيئة محلفين اتحادية في مدينة مارشال بولاية تكساس الأميركية بإلزام شركة سامسونغ الكورية الجنوبية بدفع تعويضات تبلغ نحو 445.5 مليون دولار لشركة كوليجن كوميونيكيشنز، بعد ثبوت انتهاكها أربع براءات اختراع تتعلق بمعايير اتصالات الجيل الرابع والخامس وشبكات الواي فاي.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الحكم شمل مجموعة واسعة من أجهزة "سامسونغ" تشمل هواتف غالاكسي الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وعدداً من الأجهزة اللاسلكية.

وتعود القضية إلى عام 2023 حين رفعت شركة "كوليجن"، ومقرها ولاية نيو هامبشاير، دعوى ضد سامسونغ، متهمة إياها باستخدام تقنيات طورتها الشركة في أبحاث سابقة لصالح "BAE Systems" المتخصصة في المقاولات الدفاعية، وهي ليست طرفاً في النزاع الحالي.

وقد نفت سامسونغ التهم الموجهة إليها، معتبرة أن براءات الاختراع المعنية "غير صالحة"، إلا أن هيئة المحلفين رأت عكس ذلك، لتضاف هذه الغرامة إلى سلسلة من الأحكام السابقة التي ألزمت الشركة الكورية بدفع مبالغ ضخمة في قضايا مشابهة تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ويُتوقع أن تستأنف سامسونغ الحكم أمام محكمة اتحادية أعلى، في حين أكدت "كوليجن" أن القرار يشكّل انتصاراً للباحثين والمخترعين الذين يسعون إلى حماية ابتكاراتهم من الاستغلال غير المشروع.
