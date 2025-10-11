25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لانتهاك براءات اختراع.. سامسونغ تواجه غرامة بـ445 مليون دولار
Lebanon 24
11-10-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت هيئة محلفين اتحادية في مدينة مارشال بولاية
تكساس
الأميركية بإلزام شركة
سامسونغ
الكورية
الجنوبية بدفع تعويضات تبلغ نحو 445.5 مليون دولار لشركة كوليجن كوميونيكيشنز، بعد ثبوت انتهاكها أربع براءات اختراع تتعلق بمعايير اتصالات الجيل الرابع والخامس وشبكات الواي فاي.
Advertisement
وبحسب وكالة "
رويترز
"، فإن الحكم شمل مجموعة واسعة من أجهزة "سامسونغ" تشمل هواتف غالاكسي الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وعدداً من الأجهزة اللاسلكية.
وتعود القضية إلى عام 2023 حين رفعت شركة "كوليجن"، ومقرها ولاية نيو هامبشاير، دعوى ضد سامسونغ، متهمة إياها باستخدام تقنيات طورتها الشركة في أبحاث سابقة لصالح "BAE Systems" المتخصصة في المقاولات الدفاعية، وهي ليست طرفاً في النزاع الحالي.
وقد نفت سامسونغ التهم الموجهة إليها، معتبرة أن براءات الاختراع المعنية "غير صالحة"، إلا أن هيئة المحلفين رأت عكس ذلك، لتضاف هذه الغرامة إلى سلسلة من الأحكام السابقة التي ألزمت الشركة الكورية بدفع مبالغ ضخمة في قضايا مشابهة تتعلق بانتهاك حقوق
الملكية الفكرية
.
ويُتوقع أن تستأنف سامسونغ الحكم أمام محكمة اتحادية أعلى، في حين أكدت "كوليجن" أن القرار يشكّل انتصاراً للباحثين والمخترعين الذين يسعون إلى حماية ابتكاراتهم من الاستغلال غير المشروع.
مواضيع ذات صلة
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي
Lebanon 24
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي
11/10/2025 18:14:23
11/10/2025 18:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. غرامة بـ50 مليون ليرة!
Lebanon 24
في مدينة لبنانية.. غرامة بـ50 مليون ليرة!
11/10/2025 18:14:23
11/10/2025 18:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مخترع لبناني ينال براءتي اختراع ولقب دولي.. من هو؟
Lebanon 24
مخترع لبناني ينال براءتي اختراع ولقب دولي.. من هو؟
11/10/2025 18:14:23
11/10/2025 18:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة جمع بيانات المستخدمين... غوغل تواجه غرامة ضخمة
Lebanon 24
بعد فضيحة جمع بيانات المستخدمين... غوغل تواجه غرامة ضخمة
11/10/2025 18:14:23
11/10/2025 18:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الملكية الفكرية
الكورية
المقاول
رويترز
تكساس
بيوتر
المعن
تابع
قد يعجبك أيضاً
الماس الصناعي.. من حجر كريم إلى بطل ثورة الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
الماس الصناعي.. من حجر كريم إلى بطل ثورة الذكاء الاصطناعي
09:02 | 2025-10-11
11/10/2025 09:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة لشيا على محطات القطار: "نحو إعادة صفارة الانطلاق للسكك اللبنانية"
Lebanon 24
جولة لشيا على محطات القطار: "نحو إعادة صفارة الانطلاق للسكك اللبنانية"
07:14 | 2025-10-11
11/10/2025 07:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في أميركا.. تساريح جديدة تطال موظفي مراكز صحية
Lebanon 24
في أميركا.. تساريح جديدة تطال موظفي مراكز صحية
06:07 | 2025-10-11
11/10/2025 06:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار في وول ستريت.. عمالقة التكنولوجيا يفقدون 770 مليار دولار في يوم واحد!
Lebanon 24
انهيار في وول ستريت.. عمالقة التكنولوجيا يفقدون 770 مليار دولار في يوم واحد!
03:38 | 2025-10-11
11/10/2025 03:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B"
Lebanon 24
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B"
01:45 | 2025-10-11
11/10/2025 01:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم وثيقة بـ"تشكيلات جديدة" في قوى الأمن
13:50 | 2025-10-10
10/10/2025 01:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
اجتماع سريّ عند نصرالله قبيل اغتياله.. تفاصيل يعلنها تقرير إسرائيلي
15:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
Lebanon 24
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
09:12 | 2025-10-11
11/10/2025 09:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن بشار الأسد.. تقريرٌ يعلنها!
03:30 | 2025-10-11
11/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الجيش الإسرائيلي ينشر هذه الخريطة ويوجّه تحذيرًا عاجلًا للسكان
Lebanon 24
بالصورة... الجيش الإسرائيلي ينشر هذه الخريطة ويوجّه تحذيرًا عاجلًا للسكان
11:26 | 2025-10-10
10/10/2025 11:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:02 | 2025-10-11
الماس الصناعي.. من حجر كريم إلى بطل ثورة الذكاء الاصطناعي
07:14 | 2025-10-11
جولة لشيا على محطات القطار: "نحو إعادة صفارة الانطلاق للسكك اللبنانية"
06:07 | 2025-10-11
في أميركا.. تساريح جديدة تطال موظفي مراكز صحية
03:38 | 2025-10-11
انهيار في وول ستريت.. عمالقة التكنولوجيا يفقدون 770 مليار دولار في يوم واحد!
01:45 | 2025-10-11
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B"
00:41 | 2025-10-11
بعد تصريحات ترامب.. هبوط حاد في بيتكوين والعملات المشفرة
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 18:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 18:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 18:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24