إقتصاد

انهيار سوق الساعات الفاخرة… وتراجع حاد في أسعار رولكس

Lebanon 24
12-10-2025 | 23:00
بعد سنوات من الارتفاعات وقوائم الانتظار الطويلة، فقدت سوق الساعات الفاخرة بريقها. وتواجه رولكس ما يصفه هواة الجمع بـ"انهيار أسعار رولكس"، إذ هبطت أسعار نماذج مطلوبة مثل Submariner وDaytona بعد أن كانت تُباع بأضعاف سعر التجزئة خلال طفرة 2020–2022.
يؤكد تجّار أن الهيجان الذي غذّى أرباح تلك الفترة هدأ، لتنشأ سوق أكثر حذرًا وانتقائية. ومع ذلك، يشدد خبراء على أن ما يجري تصحيحٌ لا انهيار؛ ففقاعة المضاربة التي تضخمت خلال الإغلاقات واندفاع الشراء الفاخر و"تأثير إنستغرام" استُنفدت.

بحسب محللين في بوكس آند دوكس UK، أدى ارتفاع المعروض في السوق الموازية إلى ضغط هبوطي على الأسعار، فيما يجد تجار وموزعون راكموا المخزون صعوبة في تصريفه مع تراجع الطلب. وعمّق الانكماش الاقتصادي وارتفاع الفائدة تباطؤ الإنفاق على السلع الفاخرة وتراجع مطاردة "رموز المكانة"، مع تلاشي أثر التباهي عبر الإنترنت. التقرير لفت إلى تقلص هوامش أرباح التجار، مؤكدًا أن المشهد "عودة إلى سلوك سوق صحي".

بين 2020 و2022 بلغت أسعار رولكس مستويات غير عادية بفعل الإغلاقات والائتمان الرخيص والإنتاج المحدود. فمثلاً، Tiffany Blue Oyster Perpetual (سعر تجزئة ~5,000 جنيه إسترليني) بيعت بأكثر من 30 ألف جنيه في السوق الثانوية، وJohn Mayer Daytona (32 ألفًا) تجاوزت 120 ألفًا. ووفق Oakley Watches UK، كان السوق "غير واقعي وغير مستدام"، ومع وفرة الساعات غير المستخدمة على الإنترنت انفجرت الفقاعة. وبحلول أواخر 2023، ومع زيادة المعروض، خُفّضت الأسعار؛ وهبطت موديلات الإنتاج الكبير مثل Submariner وGMT-Master II بما يصل إلى 30% عن ذروتها. (IBT)
