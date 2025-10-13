هبوط في عقود السندات الفرنسية بعد إعلان التشكيلة الحكومية

Advertisement

أثار إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في ، ردود فعل فورية في ، فقد تراجعت العقود الآجلة للسندات لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة بينما تراجعت العقود المماثلة بـ7 نقاط.واستقر فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر رئيسي لقياس مخاطر الاستثمار، عند 83 نقطة أساس مع نهاية الأسبوع الماضي، بعدما كان قد وصل إلى 89 نقطة.وكان قد أعلن عن تشكيلة حكومية جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، لكنها ضمت وجوهاً سابقة مثل رولان ليسكور الذي تمت إعادة تعيينه وزيراً للمالية.وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة أبرزها تمرير ميزانية 2026، وسط انقسامات حادة في .