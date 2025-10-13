النحاس يقفز 2% وسط مخاوف من التوتر التجاري بين واشنطن وبكين

سجلت أسعار النحاس العالمية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم بنسبة قاربت 2%، في ظل تصاعد القلق لدى المستثمرين من توتر العلاقات التجارية بين والولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة " ".

فقد شهدت عقود النحاس الآجلة لشهر كانون الأول المقبل في بورصة "كومكس" في ارتفاعًا بنسبة 1.97% لتصل إلى 4.9905 دولارات للرطل الواحد (أي نحو 0.45 كيلوغرام)، بعد سلسلة تراجعات سابقة في .

ويأتي هذا الصعود بعدما كانت قد سجلت يوم الجمعة الماضي انخفاضًا في عقود النحاس بنسبة 3.22%، ما يعكس تقلّب الأسواق في ظل ترقب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة تتعلق بالسياسات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.