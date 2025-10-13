Advertisement

إقتصاد

النحاس يقفز 2% وسط مخاوف من التوتر التجاري بين واشنطن وبكين

Lebanon 24
13-10-2025 | 06:28
سجلت أسعار النحاس العالمية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم بنسبة قاربت 2%، في ظل تصاعد القلق لدى المستثمرين من توتر العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
فقد شهدت عقود النحاس الآجلة لشهر كانون الأول المقبل في بورصة "كومكس" في نيويورك ارتفاعًا بنسبة 1.97% لتصل إلى 4.9905 دولارات للرطل الواحد (أي نحو 0.45 كيلوغرام)، بعد سلسلة تراجعات سابقة في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الصعود بعدما كانت بورصة لندن للمعادن قد سجلت يوم الجمعة الماضي انخفاضًا في عقود النحاس بنسبة 3.22%، ما يعكس تقلّب الأسواق في ظل ترقب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة تتعلق بالسياسات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
