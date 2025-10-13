24
إقتصاد
النحاس يقفز 2% وسط مخاوف من التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
Lebanon 24
13-10-2025
|
06:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار النحاس العالمية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم بنسبة قاربت 2%، في ظل تصاعد القلق لدى المستثمرين من توتر العلاقات التجارية بين
الصين
والولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة "
روسيا اليوم
".
فقد شهدت عقود النحاس الآجلة لشهر كانون الأول المقبل في بورصة "كومكس" في
نيويورك
ارتفاعًا بنسبة 1.97% لتصل إلى 4.9905 دولارات للرطل الواحد (أي نحو 0.45 كيلوغرام)، بعد سلسلة تراجعات سابقة في
الأسواق العالمية
.
ويأتي هذا الصعود بعدما كانت
بورصة لندن للمعادن
قد سجلت يوم الجمعة الماضي انخفاضًا في عقود النحاس بنسبة 3.22%، ما يعكس تقلّب الأسواق في ظل ترقب المستثمرين لأي مؤشرات جديدة تتعلق بالسياسات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
