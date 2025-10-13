من "التراث إلى الطبق": لبنان يشارك في خريطة الأغذية التراثية العربية

Advertisement

شارك في أعمال الجلسة الحوارية الإقليمية حول رسم خرائط الأغذية التراثية في الوطن العربي، التي انعقدت في العاصمة عمّان تحت شعار من التراث إلى الطبق"، بتنظيم من الاتحاد العربي للصناعات الغذائية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).ضمّ الوفد اللبناني نخبة من الخبراء والأكاديميين، بينهم الدكتورة ندى نعمي، نائبة رئيس جمعية المستهلك، والخبيرة جيهان كرامة المتخصصة في تحليل البيانات والإحصاءات، والدكتور حسين حسن، الأميركية ورئيس جمعية "LACODE"، وشارك بعضهم حضورياً وآخرون عبر منصة "زوم".ناقش المؤتمرون سبل ضمان استدامة الأغذية التراثية والحفاظ على الهوية الغذائية العربية، إلى جانب تمكين المناطق الريفية والقرى المنتجة، وتعزيز دور الصناعات الغذائية التقليدية في دعم النظم الغذائية المستدامة في المنطقة.وقدّم المشاركون اللبنانيون عروضاً تناولت تجارب لبنان في توثيق الأغذية التراثية ودور البحث العلمي في تطويرها وتسويقها، مؤكدين أهمية إطلاق الموسوعة العربية للأغذية التراثية كمصدر مرجعي يوثّق الوصفات التقليدية ويصون الموروث الغذائي العربي للأجيال المقبلة.وفي ختام الجلسة، صدرت توصيات تدعو إلى إعداد استراتيجية عربية موحدة للأغذية التراثية، وإنشاء قاعدة بيانات إقليمية شاملة، إلى جانب تعزيز دور المرأة والمجتمعات الريفية في إنتاج وتسويق الأغذية التقليدية. كما شددت التوصيات على أهمية توفير الدعمين المالي والفني لاستمرار الجهود المشتركة بين في حماية تراثها الغذائي وتعزيزه كعنصر من عناصر التنمية المستدامة.