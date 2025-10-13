Advertisement

إقتصاد

التضخم العالمي يتجه نحو استقرار أعلى: تأثيره على السندات والاستثمار

Lebanon 24
13-10-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1428949-638959712557872632.png
Doc-P-1428949-638959712557872632.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن السياسات المالية والنقدية التوسعية التي اعتمدتها البنوك المركزية العالمية قد تؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم إلى مستويات تتراوح بين 3% و4% في الاقتصادات الكبرى. ويبرز أن التضخم الأساسي لمجموعة السبع يبلغ حالياً 3%، ما يضع المستثمرين أمام واقع عوائد حقيقية منخفضة على السندات الحكومية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة منخفضة المخاطر.
Advertisement

وتؤكد البيانات أن أدوات الدخل الثابت العالمية تبلغ قيمتها 145.1 تريليون دولار، مقابل 126.7 تريليون دولار للأسهم العالمية، مع تركز العوائد الحالية للسندات الحكومية تحت 5%، ما يجعل العائد الحقيقي على السندات نحو 2% فقط. هذا الواقع دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر مخاطرة لتحقيق عوائد أعلى، مثل سندات الشركات الخاصة والأسهم وخاصة أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والذهب.

وفي الوقت نفسه، يرى كبار الاقتصاديين أن السندات الحكومية تبقى حجر الزاوية في المحافظ الاستثمارية الآمنة، رغم انخفاض العوائد الحقيقية، بينما يستمر سوق الدخل الثابت الخاص بالنمو التدريجي، إلا أنه لا يزال صغيرًا مقارنة بالسوق العام. إدارة المحافظ النشطة واختيار أفضل توقيت للبيع والشراء أصبح أمرًا محوريًا لتحقيق عوائد أفضل، مع متابعة المخاطر المرتبطة بديون الشركات الخاصة.
 
(CNN إقتصادية) 
مواضيع ذات صلة
اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات
lebanon 24
13/10/2025 19:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الليرة التركية بين استقرار السوق وضغوط التضخم
lebanon 24
13/10/2025 19:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"عاصفة" تهز أسواق السندات العالمية وسط مخاوف مالية وسياسية
lebanon 24
13/10/2025 19:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تركيا هي الضامن لأمن واستقرار وسلامة الأكراد في سوريا كما لكافة الشرائح الأخرى ومن يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح
lebanon 24
13/10/2025 19:13:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

إدارة المحافظ

حجر الزاوية

الذهب

ساسي

تيار

ويبر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:45 | 2025-10-13
09:31 | 2025-10-13
09:30 | 2025-10-13
08:57 | 2025-10-13
07:44 | 2025-10-13
07:42 | 2025-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24