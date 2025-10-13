24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
التضخم العالمي يتجه نحو استقرار أعلى: تأثيره على السندات والاستثمار
Lebanon 24
13-10-2025
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن السياسات المالية والنقدية التوسعية التي اعتمدتها البنوك المركزية العالمية قد تؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم إلى مستويات تتراوح بين 3% و4% في الاقتصادات الكبرى. ويبرز أن التضخم الأساسي لمجموعة السبع يبلغ حالياً 3%، ما يضع المستثمرين أمام واقع عوائد حقيقية منخفضة على السندات الحكومية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة منخفضة المخاطر.
Advertisement
وتؤكد البيانات أن أدوات الدخل الثابت العالمية تبلغ قيمتها 145.1 تريليون دولار، مقابل 126.7 تريليون دولار للأسهم العالمية، مع تركز العوائد الحالية للسندات الحكومية تحت 5%، ما يجعل العائد الحقيقي على السندات نحو 2% فقط. هذا الواقع دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر مخاطرة لتحقيق عوائد أعلى، مثل سندات الشركات الخاصة والأسهم وخاصة أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والذهب.
وفي الوقت نفسه، يرى كبار الاقتصاديين أن السندات الحكومية تبقى
حجر الزاوية
في المحافظ الاستثمارية الآمنة، رغم انخفاض العوائد الحقيقية، بينما يستمر سوق الدخل الثابت الخاص بالنمو التدريجي، إلا أنه لا يزال صغيرًا مقارنة بالسوق العام.
إدارة المحافظ
النشطة واختيار أفضل توقيت للبيع والشراء أصبح أمرًا محوريًا لتحقيق عوائد أفضل، مع متابعة المخاطر المرتبطة بديون الشركات الخاصة.
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات
Lebanon 24
اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات
13/10/2025 19:13:14
13/10/2025 19:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة التركية بين استقرار السوق وضغوط التضخم
Lebanon 24
الليرة التركية بين استقرار السوق وضغوط التضخم
13/10/2025 19:13:14
13/10/2025 19:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة" تهز أسواق السندات العالمية وسط مخاوف مالية وسياسية
Lebanon 24
"عاصفة" تهز أسواق السندات العالمية وسط مخاوف مالية وسياسية
13/10/2025 19:13:14
13/10/2025 19:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تركيا هي الضامن لأمن واستقرار وسلامة الأكراد في سوريا كما لكافة الشرائح الأخرى ومن يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح
Lebanon 24
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: تركيا هي الضامن لأمن واستقرار وسلامة الأكراد في سوريا كما لكافة الشرائح الأخرى ومن يتجه نحو أنقرة ودمشق هو الرابح
13/10/2025 19:13:14
13/10/2025 19:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
إدارة المحافظ
حجر الزاوية
الذهب
ساسي
تيار
ويبر
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تخفيف حدة التوتر مع الصين.. الأسهم الأوروبية تنتعش
Lebanon 24
بعد تخفيف حدة التوتر مع الصين.. الأسهم الأوروبية تنتعش
10:45 | 2025-10-13
13/10/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع أصحاب المولدات: شراكة مع الحكومة لتأمين الطاقة بأسعار منخفضة
Lebanon 24
تجمع أصحاب المولدات: شراكة مع الحكومة لتأمين الطاقة بأسعار منخفضة
09:31 | 2025-10-13
13/10/2025 09:31:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فقاعة الروبوتات.. تحذيرات من "وهم ذكي" يبتلع المليارات
Lebanon 24
فقاعة الروبوتات.. تحذيرات من "وهم ذكي" يبتلع المليارات
09:30 | 2025-10-13
13/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صادرات الصين إلى أميركا تهوي 27%.. وبكين تعزز أسواقها في آسيا وأفريقيا
Lebanon 24
صادرات الصين إلى أميركا تهوي 27%.. وبكين تعزز أسواقها في آسيا وأفريقيا
08:57 | 2025-10-13
13/10/2025 08:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من "التراث إلى الطبق": لبنان يشارك في خريطة الأغذية التراثية العربية
Lebanon 24
من "التراث إلى الطبق": لبنان يشارك في خريطة الأغذية التراثية العربية
07:44 | 2025-10-13
13/10/2025 07:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
16:00 | 2025-10-12
12/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
02:57 | 2025-10-13
13/10/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:45 | 2025-10-13
بعد تخفيف حدة التوتر مع الصين.. الأسهم الأوروبية تنتعش
09:31 | 2025-10-13
تجمع أصحاب المولدات: شراكة مع الحكومة لتأمين الطاقة بأسعار منخفضة
09:30 | 2025-10-13
فقاعة الروبوتات.. تحذيرات من "وهم ذكي" يبتلع المليارات
08:57 | 2025-10-13
صادرات الصين إلى أميركا تهوي 27%.. وبكين تعزز أسواقها في آسيا وأفريقيا
07:44 | 2025-10-13
من "التراث إلى الطبق": لبنان يشارك في خريطة الأغذية التراثية العربية
07:42 | 2025-10-13
في لبنان: لا ارتفاعات كبيرة بالأسعار والتقارير الدولية مضلّلة
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
13/10/2025 19:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 19:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 19:13:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24