من الرفاه إلى التقشف.. أزمة صحية تضرب فنلندا!

كشفت تقارير صحفية فنلندية عن إغلاق نحو 50 قسمًا للرعاية الصحية الأولية وتقليص ألف سرير مستشفى ضمن خطة تقشفية حكومية، أثارت انتقادات واسعة بسبب تأثيرها على جودة الخدمات الطبية في البلاد.ووفق هيئة الإذاعة الفنلندية Yle، أدّت هذه الإجراءات إلى تراجع فعالية النظام الصحي وازدياد فترات الانتظار، إذ وصل متوسط زمن الانتظار للحصول على الرعاية إلى نحو 11 ساعة، فيما اضطر بعض المرضى للبقاء في أقسام الطوارئ حتى أربعة أيام قبل تلقي العلاج.وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة حكومية لخفض الميزانية بمليار إضافي، بعد وفورات بلغت تسعة مليارات خلال العامين الماضيين، وشملت أيضًا تقليص الدعم الاجتماعي وبرامج التعاون الإنمائي ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 25.5%، لتصبح من الأعلى في بعد هنغاريا. (روسيا اليوم)