وسط إقبال على الملاذ الآمن.. الذهب يسجل مستوى تاريخياً جديداً

ارتفعت أسعار إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الثلاثاء، وسط تجدد التوتر التجاري بين والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين وعزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية الأسعار أيضاً.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.31% إلى 4164.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً قرب 4170 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.02% إلى 4175.20 دولار.