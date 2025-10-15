Advertisement

إقتصاد

بلومبيرغ: بكين تلعب على طريقة ترامب

Lebanon 24
15-10-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1429731-638961326179108180.png
Doc-P-1429731-638961326179108180.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتجه العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة نحو مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت بكين سلسلة من الإجراءات الانتقامية غير المسبوقة ردًا على العقوبات والرسوم الأميركية الأخيرة، في خطوة وصفتها وكالة بلومبيرغ بأنها "لعبٌ على طريقة ترامب".
Advertisement

وشملت الإجراءات فرض قيود صارمة على تصدير المعادن النادرة، وهي مكونات أساسية في الصناعات التكنولوجية، حتى على الشحنات التي تتضمن مكونات صينية، ولو أُنتجت من قبل شركات أجنبية. هذه الخطوة المفاجئة "أربكت الأسواق العالمية"، وفق بلومبيرغ، واعتُبرت انعكاسًا مباشرًا لسياسات واشنطن السابقة ضد صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين.

وقال الخبير الاقتصادي الصيني تينغ لو من بنك نومورا: "تبدو بكين كأنها تتبنى تكتيكات ترامب التفاوضية: تبدأ بأقصى عرض، تلوّح بالانسحاب، وتستغل نقاط الضعف".

وفي المقابل، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت القيود الصينية بأنها "استهداف مباشر لسلاسل الإمداد في العالم الحر"، مؤكداً أن واشنطن "لن تسمح للصين بتحديد قواعد النظام التجاري العالمي".

ورغم لهجة التصعيد، تستمر التحضيرات لاجتماعات ثنائية في واشنطن تمهيدًا للقاء مرتقب بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ نهاية الشهر الجاري في كوريا الجنوبية.

وتشير بلومبيرغ إلى أن ما يجري "لم يعد حرب رسوم تقليدية، بل سباق نفوذ على التكنولوجيا وسلاسل الإمداد"، إذ تسعى كل من واشنطن وبكين لاستخدام أدوات الضغط الاقتصادي ذاتها، من العقوبات إلى المناورة في الأسواق الحيوية.

وتقدّر هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الصين تنتج نحو 70% من المعادن النادرة عالميًا، ما يمنحها ورقة ضغط حاسمة في أي مفاوضات قادمة.

ورأى محللو غولدمان ساكس أن السيناريوهات المقبلة "تتراوح بين التهدئة المحدودة والانفجار التجاري الكامل"، مؤكدين أن غموض المفاوضات الحالية "يجعل النظام التجاري الدولي أكثر هشاشة من أي وقت مضى".
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
لاعب نيوم السعودي في طريقه للانضمام إلى صفوف الفيحاء
lebanon 24
15/10/2025 20:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: المواقع الأثرية تلعب دوراً محورياً في عملية التعافي الاقتصادي
lebanon 24
15/10/2025 20:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع"Responsible Statecraft": إسرائيل تلعب بالنار في اليمن
lebanon 24
15/10/2025 20:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: الدولة اللبنانية تلعب دورها الطبيعي في العلاقات مع سوريا
lebanon 24
15/10/2025 20:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

العقوبات

الجزيرة

الصينية

المعادن

الرئيسي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2025-10-15
10:35 | 2025-10-15
10:09 | 2025-10-15
10:01 | 2025-10-15
09:26 | 2025-10-15
09:01 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24