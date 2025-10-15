بلومبيرغ: بكين تلعب على طريقة ترامب

Advertisement

تتجه العلاقات التجارية بين والولايات المتحدة نحو مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت بكين سلسلة من الإجراءات الانتقامية غير المسبوقة ردًا على والرسوم الأميركية الأخيرة، في خطوة وصفتها وكالة بلومبيرغ بأنها "لعبٌ على طريقة ".وشملت الإجراءات فرض قيود صارمة على تصدير النادرة، وهي مكونات أساسية في الصناعات التكنولوجية، حتى على الشحنات التي تتضمن مكونات صينية، ولو أُنتجت من قبل شركات أجنبية. هذه الخطوة المفاجئة "أربكت الأسواق العالمية"، وفق بلومبيرغ، واعتُبرت انعكاسًا مباشرًا لسياسات السابقة ضد صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين.وقال الخبير الاقتصادي الصيني تينغ لو من بنك نومورا: "تبدو بكين كأنها تتبنى تكتيكات ترامب التفاوضية: تبدأ بأقصى عرض، تلوّح بالانسحاب، وتستغل نقاط الضعف".وفي المقابل، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت القيود بأنها "استهداف مباشر لسلاسل الإمداد في العالم الحر"، مؤكداً أن واشنطن "لن تسمح للصين بتحديد قواعد النظام التجاري العالمي".ورغم لهجة التصعيد، تستمر التحضيرات لاجتماعات ثنائية في واشنطن تمهيدًا للقاء مرتقب بين الرئيسين وشي جين بينغ نهاية الشهر الجاري في الجنوبية.وتشير بلومبيرغ إلى أن ما يجري "لم يعد حرب رسوم تقليدية، بل سباق نفوذ على التكنولوجيا وسلاسل الإمداد"، إذ تسعى كل من واشنطن وبكين لاستخدام أدوات الضغط الاقتصادي ذاتها، من العقوبات إلى المناورة في الأسواق الحيوية.وتقدّر هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الصين تنتج نحو 70% من المعادن النادرة عالميًا، ما يمنحها ورقة ضغط حاسمة في أي مفاوضات قادمة.ورأى محللو غولدمان ساكس أن السيناريوهات المقبلة "تتراوح بين التهدئة المحدودة والانفجار التجاري الكامل"، مؤكدين أن غموض المفاوضات الحالية "يجعل النظام التجاري الدولي أكثر هشاشة من أي وقت مضى".