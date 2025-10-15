الدين العام الروسي سيكون الأدنى بين دول العشرين في 2025

Advertisement

أكد أن ستحتفظ بأدنى مستوى دين حكومي بين دول مجموعة العشرين خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن يشكّل 23.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح الصندوق في أحدث تقاريره حول الاقتصاد العالمي أن متوسط الدين في الاقتصادات الناشئة داخل المجموعة سيبلغ 78.7% من الناتج المحلي، مقابل 120.8% للاقتصادات المتقدمة.وتظهر بيانات الصندوق تفاوتًا حادًا في نسب الدين بين الدول:: 229.6%، : 125%، : 116.5%، : 96.3% والبرازيل: 91.4%كما حذّر التقرير من قفزة حادة في الدين الأوكراني المتوقع أن يرتفع من 89.7% في 2024 إلى 108.6% في 2025، مع استمرار الزيادة إلى 110.4% في 2026.وأشار الصندوق إلى أن الدين الحكومي العالمي قد يتجاوز حاجز 100% من حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2029، متوقعًا أن يصل إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام.