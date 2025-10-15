23
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الدين العام الروسي سيكون الأدنى بين دول العشرين في 2025
Lebanon 24
15-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
صندوق النقد الدولي
أن
روسيا
ستحتفظ بأدنى مستوى دين حكومي بين دول مجموعة العشرين خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن يشكّل 23.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
Advertisement
وأوضح الصندوق في أحدث تقاريره حول
آفاق
الاقتصاد العالمي أن متوسط الدين في الاقتصادات الناشئة داخل المجموعة سيبلغ 78.7% من الناتج المحلي، مقابل 120.8% للاقتصادات المتقدمة.
وتظهر بيانات الصندوق تفاوتًا حادًا في نسب الدين بين الدول:
اليابان
: 229.6%،
الولايات المتحدة
: 125%،
فرنسا
: 116.5%،
الصين
: 96.3% والبرازيل: 91.4%
كما حذّر التقرير من قفزة حادة في الدين الأوكراني المتوقع أن يرتفع من 89.7% في 2024 إلى 108.6% في 2025، مع استمرار الزيادة إلى 110.4% في 2026.
وأشار الصندوق إلى أن الدين الحكومي العالمي قد يتجاوز حاجز 100% من حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2029، متوقعًا أن يصل إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام.
مواضيع ذات صلة
ترامب يعلن أن ميامي ستستضيف قمة العشرين العام المقبل
Lebanon 24
ترامب يعلن أن ميامي ستستضيف قمة العشرين العام المقبل
15/10/2025 23:26:50
15/10/2025 23:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر بين انتظار كانون الثاني 2026 وضغوط الدين العام
Lebanon 24
مصر بين انتظار كانون الثاني 2026 وضغوط الدين العام
15/10/2025 23:26:50
15/10/2025 23:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لقمة العشرين لعام 2026.. ودعوات من ترامب لبوتين وشي
Lebanon 24
تحضيرات لقمة العشرين لعام 2026.. ودعوات من ترامب لبوتين وشي
15/10/2025 23:26:50
15/10/2025 23:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق دورة 2025 للشهادة التخصصية الدولية في الشراء العام الاستراتيجي
Lebanon 24
انطلاق دورة 2025 للشهادة التخصصية الدولية في الشراء العام الاستراتيجي
15/10/2025 23:26:50
15/10/2025 23:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي
الولايات المتحدة
النقد الدولي
البرازيل
اليابان
فرنسا
الروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
استقرار في أسعار النفط؟
Lebanon 24
استقرار في أسعار النفط؟
16:00 | 2025-10-15
15/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج "إل في إم إتش" تشعل البورصات الأوروبية وترفع أسهم الفخامة
Lebanon 24
نتائج "إل في إم إتش" تشعل البورصات الأوروبية وترفع أسهم الفخامة
11:00 | 2025-10-15
15/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة محل لبيع المشروبات الروحية في دير الزهراني.. ماذا ضبطت الجمارك؟
Lebanon 24
مداهمة محل لبيع المشروبات الروحية في دير الزهراني.. ماذا ضبطت الجمارك؟
10:35 | 2025-10-15
15/10/2025 10:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الزعني: الصناعة الوطنية من اجود الصناعات في العالم
Lebanon 24
الزعني: الصناعة الوطنية من اجود الصناعات في العالم
10:09 | 2025-10-15
15/10/2025 10:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
05:00 | 2025-10-15
15/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2025-10-15
استقرار في أسعار النفط؟
15:28 | 2025-10-15
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
11:00 | 2025-10-15
نتائج "إل في إم إتش" تشعل البورصات الأوروبية وترفع أسهم الفخامة
10:35 | 2025-10-15
مداهمة محل لبيع المشروبات الروحية في دير الزهراني.. ماذا ضبطت الجمارك؟
10:09 | 2025-10-15
الزعني: الصناعة الوطنية من اجود الصناعات في العالم
10:01 | 2025-10-15
الاتحاد الأوروبي يغرّم كبار دور أزياء بسبب تلاعب في الأسعار
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 23:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 23:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 23:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24