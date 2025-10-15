Advertisement

إقتصاد

الدين العام الروسي سيكون الأدنى بين دول العشرين في 2025

Lebanon 24
15-10-2025 | 14:00
أكد صندوق النقد الدولي أن روسيا ستحتفظ بأدنى مستوى دين حكومي بين دول مجموعة العشرين خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن يشكّل 23.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الصندوق في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن متوسط الدين في الاقتصادات الناشئة داخل المجموعة سيبلغ 78.7% من الناتج المحلي، مقابل 120.8% للاقتصادات المتقدمة.

وتظهر بيانات الصندوق تفاوتًا حادًا في نسب الدين بين الدول:

اليابان: 229.6%، الولايات المتحدة: 125%، فرنسا: 116.5%، الصين: 96.3% والبرازيل: 91.4%

كما حذّر التقرير من قفزة حادة في الدين الأوكراني المتوقع أن يرتفع من 89.7% في 2024 إلى 108.6% في 2025، مع استمرار الزيادة إلى 110.4% في 2026.

وأشار الصندوق إلى أن الدين الحكومي العالمي قد يتجاوز حاجز 100% من حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2029، متوقعًا أن يصل إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام.
صندوق النقد الدولي

الولايات المتحدة

النقد الدولي

البرازيل

اليابان

فرنسا

الروس

