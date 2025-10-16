Advertisement

إقتصاد

نمو عالمي في شحنات الهواتف الذكية بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2025

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:00
أصدرت شركة البيانات الدولية (IDC) أحدث تقرير لها عن سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، حيث أفادت بأن شحنات الهواتف الذكية زادت بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى 322.7 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2025، بحسب موقع fonearena الهندى.
ويعزو محللو الأبحاث هذا الاتجاه الصعودى إلى عوامل الشكل المبتكرة والهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعى بأسعار أكثر معقولية، حيث تصدرت سامسونج السوق بحصة سوقية بلغت 18.4%، حيث شحنت حوالى 57.7 مليون وحدة، وجاءت فى المرتبة الثانية شركة آبل، التى حققت أفضل نتائجها على الإطلاق فى ربع يوليو، حيث شحنت حوالى 57 مليون وحدة، مدفوعةً بالطلب القوى على سلسلة هواتف iphone 17.
إلى جانب أكبر بائعين، سجلت عدد من الشركات الصينية نموًا ملحوظًا خلال الربع، وفقًا لتقرير واستحوذت شاومى، التى احتلت المركز الثالث عالميًا، على حصة سوقية بلغت 13.5%، حيث شحنت حوالى 42.8 مليون وحدة.
وحققت ترانشِن، أعلى تغيير سنوى فى الجدول بنسبة 13.6%، بفضل التوسع السريع فى فئة الهواتف التى تقل قيمتها عن 200 دولار، وبالنظر إلى الربع الرابع والأخير من العام، يعتقد المحللون أن السوق سيواصل زخم نموه، مدفوعًا بالخصومات الاحتفالية والطلب على أحدث المنتجات التى تعمل بالذكاء الاصطناعى. (اليوم السابع)
 
