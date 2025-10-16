22
إقتصاد
لأول مرة في تاريخه… الذهب يسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا
Lebanon 24
16-10-2025
|
16:14
وصل سعر
الذهب
في المعاملات الفورية إلى 4300 دولار للأوقية لأول مرة، مسجلاً ارتفاعًا قياسيًا.
ويعزز الضعف المستمر للدولار الأميركي هذا الاتجاه الصعودي للذهب، في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأميركية بسبب عدم التوصل لاتفاق بين
الديمقراطيين
والجمهوريين بشأن التمويل.
في السياق نفسه، أصدر قاضٍ فيدرالي قرارًا مؤقتًا يمنع الإدارة من فصل الموظفين خلال فترة الإغلاق، بينما هدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بإجراء تسريحات جماعية إذا استمر الإغلاق.
