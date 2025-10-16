لأول مرة في تاريخه… الذهب يسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا

Advertisement

ويعزز الضعف المستمر للدولار الأميركي هذا الاتجاه الصعودي للذهب، في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأميركية بسبب عدم التوصل لاتفاق بين والجمهوريين بشأن التمويل.في السياق نفسه، أصدر قاضٍ فيدرالي قرارًا مؤقتًا يمنع الإدارة من فصل الموظفين خلال فترة الإغلاق، بينما هدد الرئيس الأميركي بإجراء تسريحات جماعية إذا استمر الإغلاق.