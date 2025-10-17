26
عن طريق الخطأ.. شركة عملات رقمية تحوّل 300 تريليون دولار
Lebanon 24
17-10-2025
|
00:46
قالت شركة "باكسوس" الأميركية إن خللًا فنيًا خلال تحويل داخلي أدّى، لوهلة قصيرة، إلى سكّ كميّة هائلة من عملة PYUSD المستقرة، وصلت على "إيثرسكان" إلى ما يعادل 300 تريليون دولار.
وأكدت الشركة أنها اكتشفت الخطأ فورًا وأحرقت الإصدار الزائد، وأنه لم يقع هجوم سيبراني ولا مخاطر على المستخدمين.
PYUSD، المرتبطة بالدولار والمطروحة بالشراكة مع "باي بال"، يُفترض أن تعادل وحدةً منها دولارًا واحدًا.
ظهور الرقم الفلكي، الذي تخطى بأضعاف تقديرات الناتج العالمي البالغة نحو 117 تريليون دولار في 2025، أعاد فتح أسئلة الثقة والضوابط في سوق العملات المشفّرة، خاصة أن قيَم معاملات سابقة كانت تدور عند نحو 300 مليون دولار فقط، ما نبّه المراقبين إلى أن الأمر على الأرجح خلل تقني لا أكثر. (العربية)
