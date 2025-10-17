الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي

Advertisement

هبطت الليرة إلى مستوى قياسي جديد، مواصلة مسار تراجعها البطيء وسط توقعات بأن تسمح السلطات باستمرار ضعفها طالما ظلّ بوتيرة أبطأ من معدل التضخم.تراجعت الليرة بنسبة 0.2% لتصل إلى 41.9500 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، قبل أن تقلص خسائرها وتُتداول عند 41.9477.وتتجه العملة، التي انخفضت بنسبة 16% منذ بداية العام، نحو أسبوعها الخامس عشر من الخسائر المتتالية. (الشرق)