إقتصاد

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي

Lebanon 24
17-10-2025 | 03:32
هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، مواصلة مسار تراجعها البطيء وسط توقعات بأن تسمح السلطات باستمرار ضعفها طالما ظلّ بوتيرة أبطأ من معدل التضخم. 
تراجعت الليرة بنسبة 0.2% لتصل إلى 41.9500 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، قبل أن تقلص خسائرها وتُتداول عند 41.9477.

وتتجه العملة، التي انخفضت بنسبة 16% منذ بداية العام، نحو أسبوعها الخامس عشر من الخسائر المتتالية. (الشرق)
