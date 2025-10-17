26
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي
Lebanon 24
17-10-2025
|
03:32
هبطت الليرة
التركية
إلى مستوى قياسي جديد، مواصلة مسار تراجعها البطيء وسط توقعات بأن تسمح السلطات باستمرار ضعفها طالما ظلّ بوتيرة أبطأ من معدل التضخم.
تراجعت الليرة بنسبة 0.2% لتصل إلى 41.9500 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، قبل أن تقلص خسائرها وتُتداول عند 41.9477.
وتتجه العملة، التي انخفضت بنسبة 16% منذ بداية العام، نحو أسبوعها الخامس عشر من الخسائر المتتالية. (الشرق)
