النفط يهبط.. والمستثمرون يراقبون

واصلت أسعار انخفاضها اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لإمدادات الطاقة العالمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية.انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.28% إلى 57.30 دولاراً للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.26% إلى 60.90 دولاراً للبرميل في التوقيت ذاته.