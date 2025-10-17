Advertisement

إقتصاد

النفط يهبط.. والمستثمرون يراقبون

Lebanon 24
17-10-2025 | 04:19
واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لإمدادات الطاقة العالمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية.
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.28% إلى 57.30 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني بنسبة 0.26% إلى 60.90 دولاراً للبرميل في التوقيت ذاته.

 
