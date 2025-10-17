24
دولة عربية تعزز وجودها في سوق الغاز الأوروبية
Lebanon 24
17-10-2025
|
14:00
A-
A+
وقّع مجمع "سوناطراك"
الجزائري
اتفاقية جديدة مع شركة CEZ التشيكية تقضي بتمديد عقد تزويد
جمهورية
التشيك بالغاز الطبيعي لمدة سنة إضافية، بدءًا من 1 تشرين الاول 2025.
وذكرت الشركة الجزائرية في بيانٍ رسمي أن الإمدادات تُنقل عبر خط الأنابيب الرابط بين
الجزائر
وإيطاليا، مؤكدة أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز وجودها في السوق الأوروبية، لا سيّما في
أوروبا
الوسطى التي تشهد طلبًا متزايدًا على
الغاز
الطبيعي.
وأوضحت "سوناطراك" أن هذه الخطوة تندرج في إطار حرص الجزائر على توسيع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها الدولي في مجال الطاقة، بما يعكس دورها المحوري كمزوّد موثوق للطاقة في القارة الأوروبية. (روسيا اليوم)
