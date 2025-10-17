Advertisement

إقتصاد

دولة عربية تعزز وجودها في سوق الغاز الأوروبية

Lebanon 24
17-10-2025 | 14:00
وقّع مجمع "سوناطراك" الجزائري اتفاقية جديدة مع شركة CEZ التشيكية تقضي بتمديد عقد تزويد جمهورية التشيك بالغاز الطبيعي لمدة سنة إضافية، بدءًا من 1 تشرين الاول 2025.
وذكرت الشركة الجزائرية في بيانٍ رسمي أن الإمدادات تُنقل عبر خط الأنابيب الرابط بين الجزائر وإيطاليا، مؤكدة أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز وجودها في السوق الأوروبية، لا سيّما في أوروبا الوسطى التي تشهد طلبًا متزايدًا على الغاز الطبيعي.

وأوضحت "سوناطراك" أن هذه الخطوة تندرج في إطار حرص الجزائر على توسيع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها الدولي في مجال الطاقة، بما يعكس دورها المحوري كمزوّد موثوق للطاقة في القارة الأوروبية. (روسيا اليوم)
روسيا اليوم

