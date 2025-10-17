دولة عربية تعزز وجودها في سوق الغاز الأوروبية

Advertisement

وقّع مجمع "سوناطراك" اتفاقية جديدة مع شركة CEZ التشيكية تقضي بتمديد عقد تزويد التشيك بالغاز الطبيعي لمدة سنة إضافية، بدءًا من 1 تشرين الاول 2025.وذكرت الشركة الجزائرية في بيانٍ رسمي أن الإمدادات تُنقل عبر خط الأنابيب الرابط بين وإيطاليا، مؤكدة أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز وجودها في السوق الأوروبية، لا سيّما في الوسطى التي تشهد طلبًا متزايدًا على الطبيعي.وأوضحت "سوناطراك" أن هذه الخطوة تندرج في إطار حرص الجزائر على توسيع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها الدولي في مجال الطاقة، بما يعكس دورها المحوري كمزوّد موثوق للطاقة في القارة الأوروبية. (روسيا اليوم)