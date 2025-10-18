مع تراجع التوترات العالمية.. تراجع في أسعار النفط

Advertisement

أغلقت أسعار مرتفعة بشكل طفيف يوم الجمعة، لكنها سجلت خسارة أسبوعية تقارب 3%، مع انحسار المخاطر الجيوسياسية وازدياد القلق من وفرة المعروض العالمي.وصعد خام برنت 23 سنتًا أو 0.38% إلى 61.29 دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.14% ليبلغ 57.54 دولارًا.وجاءت الخسائر الأسبوعية مدفوعة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة تخمة المعروض خلال عام 2026، إلى جانب تراجع حدة التوترات السياسية بعد اتفاق الرئيسين الأمريكي والروسي عقد قمة جديدة لبحث الحرب في ، وتواصل الهدنة في غزة.وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة “برايس فيوتشرز”، إن “الأسواق تشهد تراجعًا في مستوى المخاطر مع بوادر التهدئة في وأوكرانيا، وهو ما يضغط على الأسعار”.