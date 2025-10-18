25
إقتصاد
مع تراجع التوترات العالمية.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
18-10-2025
|
01:16
A-
A+
أغلقت أسعار
النفط
مرتفعة بشكل طفيف يوم الجمعة، لكنها سجلت خسارة أسبوعية تقارب 3%، مع انحسار المخاطر الجيوسياسية وازدياد القلق من وفرة المعروض العالمي.
وصعد خام برنت 23 سنتًا أو 0.38% إلى 61.29 دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.14% ليبلغ 57.54 دولارًا.
وجاءت الخسائر الأسبوعية مدفوعة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة تخمة المعروض خلال عام 2026، إلى جانب تراجع حدة التوترات السياسية بعد اتفاق الرئيسين الأمريكي
دونالد ترامب
والروسي
فلاديمير بوتين على
عقد قمة جديدة لبحث الحرب في
أوكرانيا
، وتواصل الهدنة في غزة.
وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة “برايس فيوتشرز”، إن “الأسواق تشهد تراجعًا في مستوى المخاطر مع بوادر التهدئة في
الشرق الأوسط
وأوكرانيا، وهو ما يضغط على الأسعار”.
