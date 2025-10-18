Advertisement

إقتصاد

مع تراجع التوترات العالمية.. تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
18-10-2025 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1430904-638963725022113415.jpg
Doc-P-1430904-638963725022113415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغلقت أسعار النفط مرتفعة بشكل طفيف يوم الجمعة، لكنها سجلت خسارة أسبوعية تقارب 3%، مع انحسار المخاطر الجيوسياسية وازدياد القلق من وفرة المعروض العالمي.
Advertisement

وصعد خام برنت 23 سنتًا أو 0.38% إلى 61.29 دولارًا للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.14% ليبلغ 57.54 دولارًا.

وجاءت الخسائر الأسبوعية مدفوعة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة تخمة المعروض خلال عام 2026، إلى جانب تراجع حدة التوترات السياسية بعد اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على عقد قمة جديدة لبحث الحرب في أوكرانيا، وتواصل الهدنة في غزة.

وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة “برايس فيوتشرز”، إن “الأسواق تشهد تراجعًا في مستوى المخاطر مع بوادر التهدئة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وهو ما يضغط على الأسعار”.
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأميركية
lebanon 24
18/10/2025 10:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتفاق غزة.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
18/10/2025 10:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما سجلت أعلى مستوياتها.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
18/10/2025 10:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
18/10/2025 10:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين على

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

فلاديمير

أوكرانيا

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:52 | 2025-10-18
23:00 | 2025-10-17
16:00 | 2025-10-17
15:55 | 2025-10-17
14:00 | 2025-10-17
13:36 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24