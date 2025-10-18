Advertisement

إقتصاد

إنجاز جديد لقطر.. "كهرماء" تفوز بجائزة عالمية عن مشروع شحن ذكي للمركبات

Lebanon 24
18-10-2025 | 12:30
فازت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بجائزة "جارتنر للابتكار في قطاع الطاقة والمرافق" عن مشروع منصة شحن المركبات الكهربائية الذكية – المرحلة الثانية.
وقالت شركة "كهرماء"، في بيان اليوم السبت، إن المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز التحول الرقمي والاستدامة في دولة قطر.

وجاء مشروع منصة ترشيد الذكية لشحن المركبات الكهربائية استجابة لتحديات واجهها مستخدمو المركبات الكهربائية، حيث كان هناك تشتت في تطبيقات الشحن، وانخفاض معدل الاستخدام، إضافة إلى غياب التنسيق بين مزودي الخدمة، ونقص البيانات الحية اللازمة لاتخاذ القرارات المبنية على الاستخدام الفعلي.

وأطلقت "كهرماء" المرحلة الأولى من المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون منصة موحدة تجمع جميع مزودي الشحن، وتم تطوير المشروع في المرحلة الثانية لتوفر المنصة للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى جميع المحطات، مع معلومات مباشرة حول توفرها، وخيارات الحجز، وتقديم تحليلات استخدام دقيقة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتعد "جوائز جارتنر للابتكار في قطاع الطاقة والمرافق" من أهم الجوائز العالمية في مجال الابتكار الرقمي لقطاع الطاقة والمرافق، حيث شهدت نسخة 2025 مشاركة قياسية من المؤسسات حول العالم، مع تقسيم المنافسة إلى ثلاث مناطق رئيسية: الأمريكتين، أوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ.

وحصلت "كهرماء" على مركز الوصيف على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في إنجاز يعكس ريادة قطر في مجالي التحول الرقمي والاستدامة، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في الطاقة النظيفة. (روسيا اليوم)
 
