أكد غوركوف، رئيس العربي، أن حجم التبادل التجاري بين والدول العربية يبلغ حاليا حوالي 34 مليار دولار، مع إمكانية وصوله إلى 50 مليارا.وقال غوركوف لوكالة "نوفوستي": "إذا كنا نتحدث عن الدول الـ 22 الأعضاء في ، فإن حجم التبادل التجاري بحلول عام 2024 وصل إلى حوالي 34 مليار دولار، وهناك إمكانية للوصول إلى 50 مليار دولار وأكثر".وأضاف: "رغم قيود الدفع، فقد نما حجم التبادل التجاري بنسبة 5-10% خلال العام الماضي".كما أشار إلى تزايد الطلب على المنتجات الروسية في ، بما في ذلك المنتجات الغذائية، وغيرها من السلع والتقنيات. (روسيا اليوم)