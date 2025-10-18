Advertisement

إقتصاد

ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية رغم قيود الدفع

Lebanon 24
18-10-2025 | 15:00
أكد سيرغي غوركوف، رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية يبلغ حاليا حوالي 34 مليار دولار، مع إمكانية وصوله إلى 50 مليارا.
وقال غوركوف لوكالة "نوفوستي": "إذا كنا نتحدث عن الدول الـ 22 الأعضاء في جامعة الدول العربية، فإن حجم التبادل التجاري بحلول عام 2024 وصل إلى حوالي 34 مليار دولار، وهناك إمكانية للوصول إلى 50 مليار دولار وأكثر".

وأضاف: "رغم قيود الدفع، فقد نما حجم التبادل التجاري بنسبة 5-10% خلال العام الماضي".

كما أشار إلى تزايد الطلب على المنتجات الروسية في الأسواق العربية، بما في ذلك المنتجات الغذائية، وغيرها من السلع والتقنيات. (روسيا اليوم)
جامعة الدول العربية

مجلس الأعمال الروسي

الأسواق العربية

الدول العربية

مجلس الأعمال

روسيا اليوم

اري بن

ال غور

23:15 | 2025-10-18
23:00 | 2025-10-18
15:18 | 2025-10-18
12:30 | 2025-10-18
10:05 | 2025-10-18
08:12 | 2025-10-18
