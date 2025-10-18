25
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية رغم قيود الدفع
Lebanon 24
18-10-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
سيرغي
غوركوف، رئيس
مجلس الأعمال الروسي
العربي، أن حجم التبادل التجاري بين
روسيا
والدول العربية يبلغ حاليا حوالي 34 مليار دولار، مع إمكانية وصوله إلى 50 مليارا.
Advertisement
وقال غوركوف لوكالة "نوفوستي": "إذا كنا نتحدث عن الدول الـ 22 الأعضاء في
جامعة الدول العربية
، فإن حجم التبادل التجاري بحلول عام 2024 وصل إلى حوالي 34 مليار دولار، وهناك إمكانية للوصول إلى 50 مليار دولار وأكثر".
وأضاف: "رغم قيود الدفع، فقد نما حجم التبادل التجاري بنسبة 5-10% خلال العام الماضي".
كما أشار إلى تزايد الطلب على المنتجات الروسية في
الأسواق العربية
، بما في ذلك المنتجات الغذائية، وغيرها من السلع والتقنيات. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
فرص واعدة للنمو في التبادل التجاري بين لبنان وإندونيسيا
Lebanon 24
فرص واعدة للنمو في التبادل التجاري بين لبنان وإندونيسيا
19/10/2025 10:41:23
19/10/2025 10:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كالاس: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قيود على نظام الدفع الروسي "مير"
Lebanon 24
كالاس: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قيود على نظام الدفع الروسي "مير"
19/10/2025 10:41:23
19/10/2025 10:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التنمية الاقتصادية الروسي: الميزان التجاري بين الصين وروسيا متوازن ويضيف استقرارا للتبادل التجاري
Lebanon 24
وزير التنمية الاقتصادية الروسي: الميزان التجاري بين الصين وروسيا متوازن ويضيف استقرارا للتبادل التجاري
19/10/2025 10:41:23
19/10/2025 10:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني لترامب: على واشنطن أن تمتنع عن فرض قيود تجارية أحادية الجانب
Lebanon 24
الرئيس الصيني لترامب: على واشنطن أن تمتنع عن فرض قيود تجارية أحادية الجانب
19/10/2025 10:41:23
19/10/2025 10:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة الدول العربية
مجلس الأعمال الروسي
الأسواق العربية
الدول العربية
مجلس الأعمال
روسيا اليوم
اري بن
ال غور
تابع
قد يعجبك أيضاً
القروض المصرفية عائدة في غياب قوانين الحماية
Lebanon 24
القروض المصرفية عائدة في غياب قوانين الحماية
23:15 | 2025-10-18
18/10/2025 11:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Battlefield 6 تحقق أضخم إطلاق في تاريخ السلسلة ببيع 7 ملايين نسخة في 3 أيام
Lebanon 24
Battlefield 6 تحقق أضخم إطلاق في تاريخ السلسلة ببيع 7 ملايين نسخة في 3 أيام
23:00 | 2025-10-18
18/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤخراً.. دفع 300 دولار للعسكريين
Lebanon 24
مؤخراً.. دفع 300 دولار للعسكريين
15:18 | 2025-10-18
18/10/2025 03:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز جديد لقطر.. "كهرماء" تفوز بجائزة عالمية عن مشروع شحن ذكي للمركبات
Lebanon 24
إنجاز جديد لقطر.. "كهرماء" تفوز بجائزة عالمية عن مشروع شحن ذكي للمركبات
12:30 | 2025-10-18
18/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرة إيطالية لدعم بلدية علمان بتركيب مصابيح إنارة شمسية للشوارع
Lebanon 24
مبادرة إيطالية لدعم بلدية علمان بتركيب مصابيح إنارة شمسية للشوارع
10:05 | 2025-10-18
18/10/2025 10:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
Lebanon 24
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
06:08 | 2025-10-18
18/10/2025 06:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)
06:49 | 2025-10-18
18/10/2025 06:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن "حزب الله".. هكذا يبني نفسه "عسكرياً"!
13:00 | 2025-10-18
18/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
Lebanon 24
تسلل لـ"الموساد" وهجمات سيبرانية.. هل أصبحت هذه الدولة هدف إسرائيل الجديد؟
08:00 | 2025-10-18
18/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
Lebanon 24
طيران حربي يخرق جدار الصوت فوق منزل ممثل.. وهكذا علّق الأخير (صورة)
12:23 | 2025-10-18
18/10/2025 12:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:15 | 2025-10-18
القروض المصرفية عائدة في غياب قوانين الحماية
23:00 | 2025-10-18
Battlefield 6 تحقق أضخم إطلاق في تاريخ السلسلة ببيع 7 ملايين نسخة في 3 أيام
15:18 | 2025-10-18
مؤخراً.. دفع 300 دولار للعسكريين
12:30 | 2025-10-18
إنجاز جديد لقطر.. "كهرماء" تفوز بجائزة عالمية عن مشروع شحن ذكي للمركبات
10:05 | 2025-10-18
مبادرة إيطالية لدعم بلدية علمان بتركيب مصابيح إنارة شمسية للشوارع
08:12 | 2025-10-18
قرار عاجل... سحب منتجات أرز من الأسواق الأميركية
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
19/10/2025 10:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
19/10/2025 10:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
19/10/2025 10:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24