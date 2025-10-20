27
إقتصاد
بفعل مخاوف تداعيات التوتر التجاري بين أميركا والصين.. انخفاض في اسعار النفط
Lebanon 24
20-10-2025
|
01:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار
النفط
اليوم الاثنين تحت ضغط المخاوف من وفرة المعروض عالمياً، حيث زاد التوتر التجاري بين
الولايات المتحدة
والصين من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وضعف الطلب على الطاقة.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 61.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.4% إلى 57.33 دولار، مما بدد المكاسب التي حققتها يوم الجمعة.
انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، ليسجلا الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات
وكالة الطاقة الدولية
بزيادة فائض المعروض في عام 2026.
