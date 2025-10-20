بفعل مخاوف تداعيات التوتر التجاري بين أميركا والصين.. انخفاض في اسعار النفط

Advertisement

انخفضت أسعار اليوم الاثنين تحت ضغط المخاوف من وفرة المعروض عالمياً، حيث زاد التوتر التجاري بين والصين من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وضعف الطلب على الطاقة.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 61.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.4% إلى 57.33 دولار، مما بدد المكاسب التي حققتها يوم الجمعة.انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، ليسجلا الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات بزيادة فائض المعروض في عام 2026.