Advertisement

إقتصاد

بفعل مخاوف تداعيات التوتر التجاري بين أميركا والصين.. انخفاض في اسعار النفط

Lebanon 24
20-10-2025 | 01:09
A-
A+
Doc-P-1431557-638965446594535867.webp
Doc-P-1431557-638965446594535867.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين تحت ضغط المخاوف من وفرة المعروض عالمياً، حيث زاد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وضعف الطلب على الطاقة.
Advertisement

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 61.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.4% إلى 57.33 دولار، مما بدد المكاسب التي حققتها يوم الجمعة.

انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، ليسجلا الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض في عام 2026.
مواضيع ذات صلة
مع تهدئة التوتر التجاري بين أميركا والصين.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
20/10/2025 10:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
النحاس يقفز 2% وسط مخاوف من التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
lebanon 24
20/10/2025 10:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم التوترات التجارية بين أميركا والهند.. استقرار أسعار النفط
lebanon 24
20/10/2025 10:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تجدد التوتر التجاري بين أميركا والصين.. الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع جديد
lebanon 24
20/10/2025 10:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الطاقة الدولية

الولايات المتحدة

الطاقة الدولية

خام برنت

تكساس

الصين

غرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:14 | 2025-10-20
01:36 | 2025-10-20
01:30 | 2025-10-20
23:05 | 2025-10-19
23:00 | 2025-10-19
16:00 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24