إقتصاد

بعد تراجعه من أعلى مستوياته القياسية.. الذهب يتعافى قليلاً

Lebanon 24
20-10-2025 | 01:36
Doc-P-1431568-638965463213581950.jpeg
Doc-P-1431568-638965463213581950.jpeg photos 0
ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين، لتستعيد بعض خسائرها بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأونصة عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي خففت من حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين ودفعت المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية.
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليصل إلى 4263.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض بنحو 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف أيار.

وعلى الرغم من انخفاضه الحاد يوم الجمعة، لا يزال الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ نيسان، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4378.69 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة "رويترز".
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

دونالد

رويترز

ترامب

الصين

غرين

