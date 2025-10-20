Advertisement

إقتصاد

ترامب يتعهد بإبقاء الرسوم الجمركية "الضخمة" على الهند

Lebanon 24
20-10-2025 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1431585-638965485417347852.webp
Doc-P-1431585-638965485417347852.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبلغه بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط الروسي، وحذر في الوقت نفسه من أن نيودلهي ستستمر في دفع رسوم جمركية "ضخمة" إذا لم تفعل ذلك.
Advertisement

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "تحدثت مع رئيس الوزراء الهندي مودي، وقال إنه لن يتعامل مع النفط الروسي".

وردا على سؤال حول تأكيد الهند أنها ليست على علم بأي محادثة بين مودي وترامب قال الرئيس الأميركي "لكن إذا أرادوا قول ذلك، فسيستمرون في دفع رسوم جمركية باهظة، وهم لا يريدون فعل ذلك".
مواضيع ذات صلة
ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركيّة إلى الصفر
lebanon 24
20/10/2025 12:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذيًّا يتعلق بتعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة
lebanon 24
20/10/2025 12:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز": كندا لا تتوقّع أن يلغي ترامب جميع الرسوم الجمركية المفروضة عليها
lebanon 24
20/10/2025 12:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأكون مضطرا للرد علي الصين ماليا وسيكون هناك زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية
lebanon 24
20/10/2025 12:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

ناريندرا مودي

دونالد ترامب

النفط الروسي

نيودلهي

دونالد

الهندي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:42 | 2025-10-20
05:30 | 2025-10-20
01:36 | 2025-10-20
01:30 | 2025-10-20
01:09 | 2025-10-20
23:05 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24