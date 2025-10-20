ترامب يتعهد بإبقاء الرسوم الجمركية "الضخمة" على الهند

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي أمس الأحد أن أبلغه بأن ستتوقف عن شراء ، وحذر في الوقت نفسه من أن ستستمر في دفع رسوم جمركية "ضخمة" إذا لم تفعل ذلك.وقال للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "تحدثت مع رئيس الوزراء مودي، وقال إنه لن يتعامل مع الروسي".وردا على سؤال حول تأكيد الهند أنها ليست على علم بأي محادثة بين مودي وترامب قال الرئيس الأميركي "لكن إذا أرادوا قول ذلك، فسيستمرون في دفع رسوم جمركية باهظة، وهم لا يريدون فعل ذلك".