27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
8
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ترامب يتعهد بإبقاء الرسوم الجمركية "الضخمة" على الهند
Lebanon 24
20-10-2025
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمس الأحد أن
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
أبلغه بأن
الهند
ستتوقف عن شراء
النفط الروسي
، وحذر في الوقت نفسه من أن
نيودلهي
ستستمر في دفع رسوم جمركية "ضخمة" إذا لم تفعل ذلك.
Advertisement
وقال
ترامب
للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "تحدثت مع رئيس الوزراء
الهندي
مودي، وقال إنه لن يتعامل مع
النفط
الروسي".
وردا على سؤال حول تأكيد الهند أنها ليست على علم بأي محادثة بين مودي وترامب قال الرئيس الأميركي "لكن إذا أرادوا قول ذلك، فسيستمرون في دفع رسوم جمركية باهظة، وهم لا يريدون فعل ذلك".
مواضيع ذات صلة
ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركيّة إلى الصفر
Lebanon 24
ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركيّة إلى الصفر
20/10/2025 12:53:17
20/10/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذيًّا يتعلق بتعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة
Lebanon 24
"رويترز" عن البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذيًّا يتعلق بتعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة
20/10/2025 12:53:17
20/10/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"فايننشال تايمز": كندا لا تتوقّع أن يلغي ترامب جميع الرسوم الجمركية المفروضة عليها
Lebanon 24
"فايننشال تايمز": كندا لا تتوقّع أن يلغي ترامب جميع الرسوم الجمركية المفروضة عليها
20/10/2025 12:53:17
20/10/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأكون مضطرا للرد علي الصين ماليا وسيكون هناك زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية
Lebanon 24
ترامب: سأكون مضطرا للرد علي الصين ماليا وسيكون هناك زيادة ضخمة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية
20/10/2025 12:53:17
20/10/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
ناريندرا مودي
دونالد ترامب
النفط الروسي
نيودلهي
دونالد
الهندي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يشارك في المعرض التجاري الإندونيسي 2025
Lebanon 24
لبنان يشارك في المعرض التجاري الإندونيسي 2025
05:42 | 2025-10-20
20/10/2025 05:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور عامين على استقرار الليرة.. هل يتغيّر سعر الصرف قريبا عن الـ89500؟
Lebanon 24
بعد مرور عامين على استقرار الليرة.. هل يتغيّر سعر الصرف قريبا عن الـ89500؟
05:30 | 2025-10-20
20/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه من أعلى مستوياته القياسية.. الذهب يتعافى قليلاً
Lebanon 24
بعد تراجعه من أعلى مستوياته القياسية.. الذهب يتعافى قليلاً
01:36 | 2025-10-20
20/10/2025 01:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
المالية تتشدد: لا تمديد لمهل الدفع
Lebanon 24
المالية تتشدد: لا تمديد لمهل الدفع
01:30 | 2025-10-20
20/10/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفعل مخاوف تداعيات التوتر التجاري بين أميركا والصين.. انخفاض في اسعار النفط
Lebanon 24
بفعل مخاوف تداعيات التوتر التجاري بين أميركا والصين.. انخفاض في اسعار النفط
01:09 | 2025-10-20
20/10/2025 01:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
Lebanon 24
مفاجأة في تقرير فرنسي عن "حزب الله".. ماذا حصل بعد اغتيال نصرالله؟
07:00 | 2025-10-19
19/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
19/10/2025 07:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:42 | 2025-10-20
لبنان يشارك في المعرض التجاري الإندونيسي 2025
05:30 | 2025-10-20
بعد مرور عامين على استقرار الليرة.. هل يتغيّر سعر الصرف قريبا عن الـ89500؟
01:36 | 2025-10-20
بعد تراجعه من أعلى مستوياته القياسية.. الذهب يتعافى قليلاً
01:30 | 2025-10-20
المالية تتشدد: لا تمديد لمهل الدفع
01:09 | 2025-10-20
بفعل مخاوف تداعيات التوتر التجاري بين أميركا والصين.. انخفاض في اسعار النفط
23:05 | 2025-10-19
ضريبة 3% جديدة في مشروع الموازنة والدفع سلفا
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 12:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24